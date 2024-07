Por mayoría de votos, el Tribunal Electoral rechazó los proyectos sobre las impugnaciones de los expresidentes del PRI contra la reelección de Alejandro Moreno, por lo que se deberán presentar nuevas propuestas para su discusión, mientras que el proceso interno del partido continúa en curso.

Los proyectos del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, referentes a la convocatoria para la renovación de la dirigencia y la reforma a los estatutos, fueron rechazados en sesión privada, con los votos en contra de Mónica Soto, Felipe Fuentes y Felipe de la Mata.

Los asuntos fueron turnados a la ponencia de la presidenta, Mónica Soto, quien deberá presentar nuevos proyectos sobre el caso.

Rodríguez Mondragón propuso enviar al INE asuntos

Las propuestas del magistrado Rodríguez Mondragón planteaba reencauzar los asuntos, en el caso de la convocatoria a la Comisión de Justicia del PRI; y la reforma a los estatutos, al INE con un plazo de 10 días para resolver.

En entrevista a medios, el magistrado dijo que sus pares no presentaron sus motivos para rechazar los proyectos, en el que sólo él y la magistrada Janine Otálora votaron a favor.

“Ahora, no sabemos qué va a suceder porque los engroses tendrán que ser presentados y revisados por las distintas ponencias, aunque ya está votado el asunto. O sea, ya hay una decisión que todavía yo no conozco porque no expresaron los argumentos, pero ya hay una decisión de una mayoría de tres magistraturas”, expresó.

Recordó que sus proyectos fueron circulados desde el pasado martes y jueves, respectivamente, pero se votaron una semana después.

“Básicamente el proceso, las partes tienen derechos a seguir con sus litigios, con sus juicios, el INE tiene una responsabilidad para resolver inclusive las inconformidades que han presentado las y los militantes”, apuntó.

