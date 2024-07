Los exdirigentes del PRI, Dulce María Sauri y Enrique Ochoa acudieron al Tribunal Electoral para exponer sus alegatos sobre la impugnación contra la modificación de los estatutos del partido, que permitirían la reelección de Alejandro Moreno “Alito”.

La audiencia fue con el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, quien será el encargado de elaborar el proyecto sobre estos juicios interpuestos contra la Asamblea Nacional del PRI.

Posteriormente fueron recibidos por la magistrada Janine Otálora para igualmente exponer sus planteamientos.

Previo a la reunión, el magistrado Rodríguez Mondragón aclaró que la audiencia de alegatos será respecto a la impugnación presentada contra la reforma a los estatutos del PRI, por los que se avaló la posibilidad de reelección de la dirigencia hasta por tres periodos.

Al respecto, la expresidenta del PRI, Dulce María Sauri, consideró que hubo un desafío a las autoridades electorales pues el INE no se ha pronunciado sobre los estatutos, y tampoco han sido publicados en el Diario Oficial de la Federación.

Exdirigentes del PRI, Dulce María Sauri y Enrique Ochoa, acuden al Tribunal Electoral por el caso Alito Moreno. Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL

"Entonces este es un candado que simple y llanamente no solo le quitaron al principio básico de la no reelección, sino también se lo quitaron al respeto a la ley, que como partido está obligado el PRI y su presidente del Comité Nacional", expresó.

"Sabemos que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, su Sala Superior, se va a pronunciar conforme a la legalidad y a la justicia en este asunto en que el PRI se juega la vida", subrayó.

Afirmó que no le preocupan las acusaciones de "Alito", sino que su mayor temor es que el PRI no tenga viabilidad como partido político "por el empecinamiento, la obcecación en quedar al frente de la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional".

"Lo demás son distractores y no voy a caer en ese juego. Que lo diga hasta que se canse. Nosotros vamos a seguir luchando porque prevalezca la legalidad y la justicia y que el PRI tenga oportunidad de sobrevivir", aseveró.

El exdirigente del PRI, Enrique Ochoa, dijo que están de acuerdo con el proyecto del magistrado Rodríguez Mondragón para que sea el partido el que se pronuncie primero sobre sus juicios, y después puedan impugnar ante el TEPJF.

"No se nos escapa que el partido en otras oportunidades no responde oportunamente y que por lo tanto tendrá que ser la autoridad electoral, el Tribunal Electoral quien decida un incidente en caso de que el partido no acate la resolución del tribunal de que esto se resuelva antes del 22 de julio", sostuvo.

