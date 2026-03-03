El gobierno de Chiapas reservó hasta 2030 hacer pública toda la información de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), como el número de integrantes, su experiencia y armamento y equipo con que cuenta.

Después de recibir la solicitud de información de un particular, la Secretaría de Seguridad del Pueblo de Chiapas pidió a su Comité de Transparencia clasificar esta información al argumentar que darla a conocer compromete y pone en riesgo la seguridad pública y pone en riesgo la vida de los elementos, además de que, afirma, obstruye la prevención de delitos.

En el oficio SSP/DFRIP/0033/2025, la secretaría estatal afirmó que en caso de difundir información sobre los recursos que tiene esta fuerza especial sería posible que la delincuencia organizada conozca la capacidad de las fuerzas del orden estatal.

“Revelar la información pondría en riesgo la seguridad pública e incluso la vida de los elementos operativos que integran esta secretaría, colocándolos en una posición de riesgo, ya que se vería vulnerada su seguridad y se podría causar un serio perjuicio en el desempeño de las tareas de seguridad que se llevan a cabo en nuestro estado; resultaría posible para la delincuencia organizada conocer la capacidad de las fuerzas del orden para salvaguardar la integridad de la sociedad chiapaneca”.