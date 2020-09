Reportan saldo de 36 policías lesionadas y 13 civiles atendidos en marcha pro aborto

Con saldo de 36 policías lesionadas, dos de ellas trasladadas al hospital, y 13 civiles que requirieron atención médica, concluyó la marcha feminista a favor del aborto en Eje 1 y Avenida Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, donde las manifestantes ocasionaron destrozos en las instalaciones del Metrobús.

Luego de una jornada de enfrentamientos, insultos y forcejeos, los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana permitieron que el colectivo que salió desde el Monumento a la Revolución con dirección al Zócalo llegara a la Antimonumenta en Avenida Juárez.

Ahí, las manifestantes exigieron que se les permitiera reunirse con otros contingentes que se encontraban en Eje Central, también encapsuladas.

Las marchas se realizaron como parte de las actividades de la Acción global por la despenalización y legalización del aborto.

A su paso, algunas mujeres ocasionaron destrozos, realizaron pintas, y rompieron vidrios de negocios y edificios gubernamentales.

También protagonizaron diversos enfrentamientos con las policías que resguardaban la manifestación que, según el gobierno capitalino, eran mil 700.

La jornada inició a las 14:40 horas con el avance del primer contingente que salió desde el Monumento a la Revolución y culminó a eso de las 20:00 horas en Eje 1 y Reforma.

La Secretaría de Gobierno local rechazó que se hubiere cometido cualquier acto de represión durante las manifestaciones, a pesar de que los policías accionaron los extintores contra las manifestantes.

“En este caso en particular, las condiciones son distintas, pues se encuentra un grupo de conservadores, que se manifiestan en dos puntos del Centro Histórico: uno de ellos, el Zócalo capitalino, por lo que no podemos poner en riesgo a las mujeres que se niegan a entregar estos objetos ni a las personas que ejercen su derecho a la manifestación, a través de un plantón”, justificó mediante un comunicado.

“Entendemos y apoyamos toda acción a favor del bienestar de las mujeres, pero no compartimos acciones violentas. Aquí no hay confrontación con policías: lo elementos de seguridad no están respondiendo a las agresiones, lo único que solicitan es que se entregue el material que pueda causar daños para que prosigan pacíficamente su expresión”.

