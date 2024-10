Ernestina Godoy Ramos, consejera jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF), aseguró este jueves que no hay ninguna contradicción en la reforma al Poder Judicial, ninguna posibilidad de otra interpretación y “es totalmente valida”.

Esto, luego que Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, admitió que se cometieron errores al dictaminar la reforma judicial, como en los artículo 94 y el 97 de la Constitución en donde se ha señalado que se contradicen en cuanto al método para elegir a quien presida la Suprema Corte Justicia de la Nación (SCJN).

En conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, la consejera jurídica acusó que “la comentocracia” ha intentado por cualquier medio “confundir" a la ciudadanía sobre la validez de la reforma judicial.

Lee también: “No me voy a reunir con la Corte”, anuncia Claudia Sheinbaum; Segob tiene esta atribución, señala

Acerca de los señalamientos en cuanto a la polémica sobre la renovación de la Presidencia de la Corte en la reforma judicial, la consejera señaló que en el artículo transitorio Décimo Segundo se establece que se derogan todas las disposiciones que se opongan a la reforma.

“Es así de sencillo. Lo que es valido es lo que se aprobó en las reforma.

"No hay ninguna contradicción, no hay ninguna posibilidad de otra interpretación, así que es totalmente valida y queda clara cómo se va a nombrar la presidencia de la Suprema Corte. No hay ningún problema”, dijo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp/apr