Reforma electoral: denuncia PRI "chicanada" de Morena para retrasar votación de Plan B en Senado

Tras acusar a Morena de aplicar una táctica dilatoria e intentar una “chicanada” para burlar las acciones de inconstitucionalidad, el vicecoordinador de la bancada del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños, urgió a las comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, a que sesionen para dictaminar y votar la minuta del Plan B de la reforma electoral que está pendiente.

“Esto, no podemos negarlo, está muy claro, es una táctica dilatoria, es una chicanada política parlamentaria para llevarse esta dictaminación hasta finales de abril, y obviamente en la promulgación cerrar los espacios para la inconstitucionalidad, que es un recurso que tenemos nosotros de presentarlo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, acusó.

Advirtió que este tipo de prácticas no deben ser pues no son convenientes para el Senado y para la vida parlamentaria y democrática de México.

“Yo me pregunto ¿Dónde quedó la prisa que teníamos en diciembre? (…) Se manejó con bombo y platillo que los primeros días de febrero se iba a dictaminar. Es el Día de la Amistad y del Amor, pero del dictamen no sabemos absolutamente nada, y pareciera que va a caminar con la velocidad de una tortuga, y en este sentido, no lo podemos permitir”, advirtió.

Insistió que “Morena está pateando el bote, para que se dictamine a finales de abril, más los tiempos de la promulgación, obviamente, se cierran los espacios y la acción de inconstitucionalidad no se presenta.

"Hay que decirlo en español, ¡perdón!, porque se habla mucho, pero hay que puntualizar cuáles son los ritmos y dónde está la táctica dilatoria o la chicana jurídica parlamentaria que estamos viviendo aquí en el Senado de la República”.

Anunció que un grupo de senadores, incluido él, enviarán una carta a la Junta de Coordinación Política, para que este órgano de gobierno instruya a estas comisiones a que ya sesionen.

Con información de Luis Carlos Rodríguez

