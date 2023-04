Adán Augusto López, secretario de Gobernación, defendió la reforma al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que aclaró no impulsó el Ejecutivo Federal, pero dijo que es necesaria para que “no siga actuando arbitrariamente”.

En rueda de prensa después de una reunión con la bancada de Morena y sus aliados en el Senado, dijo que la iniciativa que se analiza en la Cámara de Diputados no es un retroceso porque sólo pretende acotar el funcionamiento del órgano jurisdiccional en materia electoral.

“Es un poco, llamar la atención de todos para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya no siga actuando arbitrariamente”, argumentó al defender la iniciativa impulsada por diputados de Morena, PRI, PAN y PRD.

Adán Augusto López, secretario de Gobernación

Lee también: Aunque no es “confiable” no hay que limitar funciones del Tribunal Electoral: AMLO

“Lo que sí contiene la iniciativa es acotar el funcionamiento del Tribunal Electoral que a todas luces en los últimos años se ha arrogado facultades que no le están expresamente concedidas en la ley, con el argumento de una interpretación intentan tutelar ellos la vida democrática y no es su función”, indicó.

Reforma no limita las facultades constitucionales del TEPJF

Dijo que la iniciativa de reforma no limita las facultades constitucionales del TEPJF. “Yo no creo que se esté limitando la facultad constitucional que tiene el TEPJF, lo que sí creo es que no puede haber supra facultades, no puede haber facultades para un órgano colegiado más allá de las que constitucionalmente están señaladas”.

Adán Augusto López, dijo que las sentencias emitidas por los magistrados de la Sala Superior deben ser un llamado de atención a todos para evitar arbitrariedades.

Lee también: Imposible, la designación a comisionados del INAI en este periodo en el Senado, dice Adán Augusto

Ejemplo de estas arbitrariedades, expuso, es la prohibición de utilizar la imagen, muñecos o botargas de funcionarios durante las campañas electorales.

“El caso de los amlitos, dígame usted dónde está instalado en la Constitución que tengan que ser prohibidos expresamente, finalmente yo tengo un derecho de tutelar mi imagen y mi imagen si yo no me opongo puede ser utilizada por cualquier ciudadano mientras no violente mi derecho”, concluyó.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

tjm