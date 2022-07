Reconstrucción y pacificación no se puede hacer sin los victimarios: Religiosos de México

La hermana Juana Ángeles Zárate, presidenta de la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de México (CIRM), asegura que la convocatoria de también pedir por los victimarios en esta jornada de Oración por la Paz se da porque para reconstruir y pacificar no se puede hacer sin los victimarios.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Juana Ángeles Zárate agregó que hasta los victimarios hay que darle otra oportunidad, pues muchos no han querido estar ahí, pues han sido secuestrados, presionados y hasta amenazados para servir al crimen.

“Para poder reconstruir y pacificar el país, esto no se puede hacer sin los victimarios, los victimarios que también, de alguna manera, hay razones por las que han caído en la delincuencia organizada, nosotros que estamos en las comunidades sabemos que muchos no han querido estar ahí, han sido secuestrados para poder servir a la delincuencia organizada, o presionados o amenazados para ser parte de ellos. Entonces estas personas que han sido cooptadas por el crimen organizado, pero que en su conciencia más profunda no desean estar ahí y sí tuvieran una oportunidad de poder dejarlo, estoy seguro que lo dejarían”, dijo Juana Ángeles Zárate.

La hermana quien también firmó junto al Episcopado y los Jesuitas, la convocatoria para realizar una Jornada de Oración por la Paz el próximo domingo, dijo que es un llamado a un diálogo social.



Foto: ESPECIAL.

“Solo así podremos crecer como sociedad que anhela los valores universales de la verdad, justicia, caridad y libertad. Miramos con esperanza todo esfuerzo y diálogo que se realice para construir la paz en nuestro corazón y en nuestro país, siempre bajo la inspiración del Dios por el que se vive”, dijo Aguiar Retes.

