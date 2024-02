El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que Estados Unidos pueda ejercer presión contra el próximo gobierno porque que ya no existe ese tipo de relación “promiscua”.

En la conferencia mañanera de Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo aseguró a diferencia de los gobiernos anteriores ahora existe respeto a la soberanía de México.

“No hay nada de eso, antes sí había ese injerencismo, esa relación promiscua entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos, ahora no, ahora hay una relación de cooperación, transparente, es buena, respetuosa de nuestra independencia, de nuestra soberanía, pero no hay presiones, además no las aceptamos”.

El Mandatario dijo que el gobierno del presidente Joe Biden ni la administración de Donald Trump se atrevieron a ordenarle algo a México y menos le alzaron la voz.

“El presidente Biden es un hombre respetuoso, ni el presidente Trump se atrevió nunca a decirme quiero esto, quiero esto otro, a levantarme la voz, sí, a veces, pero por otros asuntos y además en términos de amistad”.

Recordó que en su mandato México no aceptó un acuerdo de la Opep para reducir la producción petrolera porque de lo contrario el precio caería a cero dólares por barril.

“Me empieza a decir México, México, México, era lo único que entendía porque yo no hablo inglés. México, México, México".

































