Raquel Buenrostro buscará destrabar dos bloques de consultas del T-MEC en EU

Raquel Buenrostro, titular de Economía (SE), informo que viajará mañana miércoles a Estados Unidos con el objetivo de sacar dos de los cuatro bloques de las consultas iniciadas por Estados Unidos y Canadá, ante posibles violaciones en el Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC).

En breve reunión con medios tras reunirse con el presidente López Obrador, la secretaria indicó que se busca evitar llegar a paneles internacionales.

"Mañana voy a Estados Unidos, jueves y viernes, ya les informo", dijo.

“¿Cuál es la expectativa qué hay?”, se le preguntó.

“Vamos muy bien con lo del T-MEC. A ver si vamos desahogando, son cuatro bloques, y vamos ya por dos para ver si ya podemos avanzar en dos”, dijo.

“¿Evitar un panel?”, se le siguió insistiendo.

“Sí”, concluyó antes de retirarse del recinto histórico.

Agencias sanitarias de México y EU podrían determinar seguridad del maíz amarillo: AMLO

Esta mañana, el presidente López Obrador propuso al secretario de Agricultura de Estados, Unidos Tom Vilsack, que sean las agencias sanitarias de México y Estados las que determinen la seguridad del maíz transgénico amarillo para el consumo humano.

Confió en que por este tema México y Estados Unidos no lleguen a panes de controversia dentro del TMEC, pero dijo que si no hay acuerdos no hay porque alarmarnos, que se acuda a un Tribunal y que decidan, “pero nosotros no podemos ceder en esa solicitud”.

El presidente López Obrador dijo que en su encuentro de ayer con Vilsak fue muy claro en que México solo permite la importación del maíz amarillo transgénico para forraje, pero no para consumo humano.

“El tema es que ese maíz este sujeto a un permiso anual, de la Cofepris, que lo podemos ampliar y llevar a cabo un acuerdo para que la agencia de salud de Estados Unidos y Cofepris hagan un análisis sobre las características de ese maíz amarillo y que no se aseguren que no son dañinos a la salud, no estamos en una postura cerrada.

