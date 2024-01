Ante la falta de especialistas en el país, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) puso en marcha el Centro de Entrenamiento e Investigación en Anatomía Quirúrgica Vesalius, único en su tipo en el país y América Latina.

Su particularidad es que utiliza modelos cadavéricos, es decir, cuerpos donados, para que los especialistas practiquen cirugías en condiciones reales.

Con dicho proyecto, el instituto planea capacitar a mil cirujanos y a cinco mil enfermeras de alta especialidad cada año.

El entrenamiento en modelos cadavéricos permite a los cirujanos desarrollar mayor destreza; sin embargo, estos sólo invierten alrededor de 18 horas al año en esta disciplina, en promedio, refirió el doctor Ramiro López Elizalde, director médico del ISSSTE, en entrevista con EL UNIVERSAL.

“No hay un hospital en el país que no requiera un profesional de la salud. Hace falta la formación de especialistas, sobre todo de médicos de alta especialidad. Vamos a potenciar la neurocirugía, cirugía de cabeza y cuello, cirugía plástica, otorrinolaringología, oftalmo, todas las especialidades que requieran microcirugía. Queremos que este sea el primero y se replique a nivel nacional”, añadió.

Señaló que es un proyecto que se planeó desde principios del año pasado y no tiene fines de lucro, por lo que los cursos no tendrán un costo y están abiertos para profesionales de todas las instituciones de salud.

“Ir a Estados Unidos a tomar un curso de alta especialidad te cuesta entre 4 y 5 mil dólares, más gastos del viaje. El sueño era hacer un centro de entrenamiento igual al de allá o de los países potencias y emularlo aquí. Yo fui profesor en Texas, en la Universidad de Fort Worth, y está mejor que el de allá”, expresó.

El centro Vesalius es un laboratorio con 10 estaciones, donde trabajarán dos cirujanos en cada una, y un master table, donde el profesor realizará y explicará una intervención al modelo cadavérico en tiempo real.

“Lo primero es que hay que aprender a mover, a sopesar el peso de los instrumentos; tus movimientos, que cuando estés operando de todos estos movimientos ya tienes el control, y esto es una dimensión completamente distinta”, subrayó.

También cuenta con 11 microscopios, 11 torres de endoscopía, 11 equipos de fresado, cuatro refrigeradores y una tina de conservación. Y un área de preparación, inyección y plastinación, un aula para 40 personas, proyectores y pantallas 2D, 3D y 4K.

“Vesalius es un centro de simulación, lo que haces es emular un caso de un paciente que se puede operar, pero en un espécimen cadavérico. En el espécimen se hace un procedimiento quirúrgico que se va guiando, una cirugía real, y que todos van a replicar en cada una de las mesas”, comentó.

López Elizalde refirió que si no existen centros de entrenamiento similares en el país o Latinoamérica no es por falta de recursos, sino porque no hay iniciativa de sus colegas, ni “la convicción de que esto marca la diferencia. Los cirujanos que hemos tenido la oportunidad de entrenarnos así nos marca la diferencia”.

“La mayoría del equipo fue donado y otras cosas fueron recuperadas de los hospitales. Es así que microscopios que de alguna manera tienen que ser reemplazados, entonces mandamos equipo de mayor tecnología a los hospitales del ISSSTE y nos trajimos estos y así no es algo gravoso”, explicó.

El laboratorio cuenta con un aula con capacidad para 40 cirujanos, que proyecta imágenes en tercera dimensión para que los especialistas tengan una perspectiva más cercana a la realidad de los órganos o partes del cuerpo que intervendrán en el ejercicio práctico.

“Son 40 aquí, pero tú puedes tener otros 40 estudiantes viendo cómo lo vamos a hacer a control remoto.

“Los chavos que están empezando apenas, estudiantes de medicina, por ejemplo, que quieran saber anatomía del hueso temporal, entonces lo pasamos vía zoom y estás replicando. Y tenemos ahí muchos espacios abiertos para cientos de estudiantes”, comentó el doctor López Elizalde.

El jueves 11 de enero se impartió el primer curso sobre el hueso temporal. Este se llevará a cabo durante cinco días, en total 40 horas de práctica.

“El próximo curso será impartido por profesores extranjeros, uno de Argentina y otro de Brasil, y van a dar el curso a distancia, y ellos van a dar instrucciones de lo que se tiene que hacer. Entonces, hay interacción, se pueden conectar más compañeros a nivel internacional. Esa es la intención”, aseveró el director médico del ISSSTE.

Los cursos que se impartirán están abiertos a cirujanos de cualquier institución, no sólo del ISSSTE, no tendrán ningún costo y las inscripciones pueden realizarse en la dirección electrónica: https://acortar.link/1Ix009.

“No va a ser exclusivamente del ISSSTE, para orgullo de nosotros, y ojalá y nos compitan, y digan: nosotros vamos a hacer uno mejor. ¿Por qué? Porque nosotros estamos pensando en el beneficio de las personas”, sostuvo el doctor López.