Quitas a AMLO de Morena y el partido se convierte en PRD: Jaime Bonilla

El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, de regreso a su escaño en el Senado, advierte que Morena debe aprender a ser gobierno y no seguir actuando como si fuera un partido de oposición.

Además, reprueba la gestión de Mario Delgado al frente de Morena y vaticina que de las seis elecciones estatales que habrá este año para renovar gubernaturas, cuatro las ganará el presidente Andrés Manuel López Obrador y dos las perderá Delgado, por imponer a sus candidatos sin consultar a la población.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el exmandatario estatal y empresario rechaza calificar de “traidores” a quienes votaron en contra de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador y afirma que panistas, priistas y perredistas “son tan mexicanos” como los morenistas.

Explica que si se tardó cinco meses para retomar sus actividades legislativas tras concluir su breve periodo como gobernador, fue porque quería estar un tiempo con sus seres queridos, y aunque tenía la invitación del presidente López Obrador para ser subsecretario de Gobernación o director de la Conagua, prefirió regresar al Senado para no alejarse de Baja California, donde están su familia y su empresa.

De los señalamientos en su contra por presuntas irregularidades en su administración, Jaime Bonilla asegura estar tranquilo y pide que se investigue “lo que se tenga que investigar”.

-¿Apoya la campaña para exhibir de traidores a quienes votaron contra de la reforma eléctrica?

-Es muy fácil catalogar de traidores nada más porque no está de acuerdo contigo, pero eso no es correcto. Yo no me atrevería a catalogarlos como traidores, simple y sencillamente no estamos de acuerdo en lo mismo, yo creo que debemos de respetar la opinión y la decisión de todo el mundo, aunque no nos guste.

Yo diría que somos tan mexicanos los priístas como los morenistas, como los panistas, todos queremos al país, pero lo vemos desde un punto de vista diferente. Por eso yo creo que el diálogo tiene que prevalecer, también nosotros tenemos que entender que tenemos que aprender a ser gobierno, porque no podemos pensar como oposición, ya debemos pensar como gobierno, y ahora muchos de los documentos que defendemos nosotros obviamente eran muchos los que atacábamos antes. Es la realidad, te conviertes de tu exposición y ahora eres gobierno ¿y ahora qué hago?, y luego te das cuenta que no son las cosas exactamente como las veías de afuera.

-¿Cómo ve a Morena rumbo a la elección presidencial de 2024?

-Yo creo que le va a ir bien a la corriente del licenciado López Obrador otra vez, le va a ir bien por él, por el gran trabajo que ha hecho en mi punto de vista muy personal.

(En 2018) Andrés no ganó por Morena, Andrés ganó por el pueblo. Si nada más hay tres millones de afiliados en Morena. Él ganó por 30 millones, entonces ¿de dónde salieron los demás?, pues del pueblo, los que no están afiliados a Morena, porque en realidad no hay estructura y el partido dejó dos años, no hizo nada, para luego entrar a hacer las cosas mal. Fíjate cómo fue la evolución: crecimiento con el presidente López Obrador, deja un partido a todas luces fuerte de imagen, pero si tú te vas a las raíces, tiene muy poquita militancia en realidad. Luego deja de trabajar por dos años y luego cuando empiezan a trabajar lo empiezan a hacer mal, y dices “¡mejor ya no hagas nada!”, porque los dos estados que vamos a perder, seguros, son candidatos y candidatas que puso Mario Delgado a fuerzas, sin tomar en cuenta a la población, ya olvídate de la militancia, que votó por Andrés Manuel López Obrador, porque vamos a sacarnos esa situación de que votaron por Morena. Votaron por Andrés, esa es la realidad.

Estamos hablando de Durango, Aguascalientes, y quién sabe cómo nos vaya en Tamaulipas. Yo lo digo de esta manera: son seis estados, cuatro los tiene ganados López Obrador y los otros dos los tiene perdidos Mario (Delgado), esa es la realidad de las cosas, entonces “ya no me ayudes compadre”. Mario, donde quiera que va lo apedrean, le tiran huevos, no lo quieren ¿por qué? porque se ha impuesto, pero cuando nosotros estábamos formando al partido, Mario era senador, votando a favor de las reformas. ¿Con qué cara le dice traidores a los demás?

¿Quién es su corcholata para 2024?

-Para empezar creo que es muy prematuro a estas alturas todavía estarse candidateando, diciendo que yo quiero y que fulano de tal, yo creo que hay mucho trabajo qué hacer, yo creo que por respeto deben de dejar que esto transite hasta los tiempos que son adecuados, ahorita ha sido mucho desgaste dentro del mismo partido, porque a todos se les dio la oportunidad de que dijeran que si querían, que levantaran la mano. Levantaron la mano tres, cuatro o cinco gentes y luego se empiezan a hacer los grupos, y eso es muy malo.

-¿Cree que el presidente imponga a su corcholata?

-Yo estoy muy seguro que el licenciado López Obrador no se va a meter a la contienda, porque siempre una de sus grandes preocupaciones y sus grandes deseos era de cuidar su legado, y él como un demócrata no se va a meter a la elección. Yo sé que muchos lo dudan, porque nunca ha pasado eso, pero el presidente López Obrador no se va a meter, va a dejar hasta ahí y luego se va a ir y no se va a meter, él me lo ha dicho a mí y le creo, porque lo conozco de muchos años, no va a meter las manos, dejará que las cosas sean como sean, “yo ya hice lo que tenía que hacer y me voy”.

-¿Sí cree que se retire así de la política como ha dicho?

-Sí, él ya cuenta los días para irse, esa es la realidad. Él ya logró todo lo que iba a lograr, todos sus proyectos van caminando y se van concretizando y terminando, no va a empezar nuevos proyectos pero va a terminar lo que empezó y se va a retirar.

-La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, dice que lo sigue investigando a usted.

-Yo creo que la gobernadora tiene obligación de verificar las cosas como las recibe, al final del día todos estamos sujetos a que nos revisen nuestras actividades, ella tiene todo el derecho de decir yo quiero investigar, puedo investigar. Hasta ahorita no ha encontrado nada, han sido puros posicionamientos políticos. Yo estoy muy contento, muy tranquilo, el que nada debe, nada teme, ahí estoy todos los días, pero entendemos que vamos a ser sujetos de escrutinio, de ataques.

-¿Qué hay de las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación por 2 mil millones de pesos al ejercicio de 2020?

-Que digan cuáles son las observaciones. Es muy fácil tirar escopetazos, fue un año de pandemia, cosas que se hicieron de emergencia, no sé si hablan particularmente de alguien. Pueden decir muchas cosas, pero mientras no haya las pruebas, todos son señalamientos falsos.

-¿Usted regresó al Senado para tener fuero?

-El fuero no existe. Esos son sueños guajiros, de que tienes protección. Para nada, tú cometes un crimen, te desaforan, por eso existe este proceso.

¿Tiene alguna otra aspiración política?

-Nunca las he tenido, las cosas se dan en el camino, yo nunca pensé ser gobernador, es más, nunca pensé ser diputado, pero yo voy en un proyecto con el señor presidente, y te va llevando la marea. En la política la coyuntura es muy importante, yo entro a la boleta con el presidente y obviamente arrasa en el país y todos los que íbamos con él, obviamente ganamos muy bien, nunca se me olvidará que es por él por el que ganamos, entonces me hace a mí muchas veces reflexionar en los temas de que muchos llegan, por ejemplo han llegado al Senado, han llegado a las diputaciones y luego cambian de bancada. Nunca hubieran llegado si no hubiera sido por López Obrador, él es el activo, quitas a Andrés Manuel de Morena y se convierte en PRD, esa es la realidad.