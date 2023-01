¿Quién es el senador José Ramón Enríquez Herrera, compadre de un narco?

En un operativo por tierra y aire, elementos del Ejército y de la Guardia Nacional detuvieron este viernes en Durango a Gerardo Soberanes Ortiz, alias “El G1” o “El Licenciado”, presunto lugarteniente de Los Cabrera, célula criminal ligada a la facción del Cártel de Sinaloa encabezada por Ismael “El Mayo” Zambada.

Identificado como operador financiero del Cártel de Sinaloa, “El G1” fue detenido en un inmueble del fraccionamiento residencial Cortijo, ubicado al norte de la capital duranguense, informaron fuentes del gabinete de seguridad.

De acuerdo con reportes oficiales, Gerardo Soberanes Ortiz, alias “El G1” o “El Licenciado” operaba las actividades delictivas en el municipio de Durango y en la Comarca Lagunera. También se le señala de ser compadre del senador morenista José Ramón Enríquez Herrera.

José Ramón Enríquez Herrera, el senador de Morena, compadre del "G-1"

José Ramón Enríquez Herrera, el senador de Morena, compadre del "G-1", es médico cirujano y oftalmológo por la Universidad Juárez del Estado de Durango.

Enríquez Herrera es senador desde el 2018 por el principio de primera minoría. Sin embargo, en ese mismo año solicitó licencia "para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 5 de septiembre de 2018", según su informe de trabajo.

El 1 de diciembre de 2019 se reincoporó a su cargo y forma parte de las comisiones de Salud, Marina y Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana.

Antes de ser senador, José Ramón Enríquez Herrera fue presidente municipal de la capital de Durango. Durante ese tiempo, el Congreso del Estado le impuso una multa de 276 mil 320 pesos y una amonestación pública derivada de la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por no comparecer ante ese órgano legislativo en el 2018.

Apenas el 8 de enero, el senador fue nombrado como enlace en Durango para el proceso interno de Morena en ese estado.

Hasta el momento, el senador de Morena no ha salido a aclarar sus vínculos con el lugarteniente del Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa.

