Al señalar el discurso de Donald Trump contra la migración y el cierre de la frontera con México que traería una “rebelión”, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que pueda darse esta acción porque Estados Unidos no podría sin los mexicanos.

En su conferencia mañanera de este miércoles 24 de julio en Palacio Nacional, López Obrador también señaló al periodico The News York Times por supuestamente decir que México no quiere a los estadounidenses.

“Por eso cuando dicen: ‘vamos a cerrar la frontera’, ‘Oye, este, no es así’. No se puede, está bien que en campaña, no, para los que no están informados, molestos y manipulados, que signifique aplausos decir una cosa así.

“Pero en la realidad; o sea, cómo. Imagínense un mes cerrada la frontera, que no pasen 300 mil vehículos diarios, que no se puedan trasladar un millón de personas, pero sobre todo las mercancías (...) Ya cambió la situación, también para conocimiento de todos, afortunadamente ya ahora México es, por la geopolítica y por su desarrollo, por su pueblo. ¿De dónde son los mejores trabajadores del mundo?

“A ver, qué pasaría; o sea, estamos hablando de cada 10 trabajadores agrícolas, 7 mexicanos. ¿Qué van a hacer sin los mexicanos?”, dijo.

“Nos necesitamos, nos complementamos, tiene que haber siempre diálogo, cooperación, acuerdo, y con la presidenta electa va a haber muy buena relación”, agregó.

...Y habla sobre las salsas en restaurantes de la Roma y Condesa

Al destacar un crecimiento de la Ciudad de México por la presencia de más turistas extranjeros, el presidente López Obrador aseguró que The New York Times “le echó la culpa a México de que no queremos a los estadounidenses”: “Claro que los queremos, son nuestros vecinos, nuestros amigos”.

“Pero dice el New York Times de que les echamos la culpa nosotros a los que nos están visitando, a los migrantes estadounidenses de que ya no pica la salsa, que porque como ya en los restaurantes solo hay estadounidenses, pues sí en algunos restaurantes de la Roma, de la Condesa, a lo mejor ahí sí le han quitado picante a la salsa”, expresó al ponerse a hablar de chiles.

