Es indispensable fomentar el deporte entre los jóvenes, como parte de la estrategia de seguridad en el país, para alejarlos del crimen organizado y promover hábitos saludables, afirmó la diputada Paola Longoria, de Movimiento Ciudadano, en entrevista con EL UNIVERSAL.

La multimedallista potosina en raquetbol, campeona mundial y panamericana, presidirá la Comisión del Deporte en la Cámara de Diputados, y desde ahí impulsará la creación de un fondo de retiro para los deportistas de alto rendimiento y el otorgamiento de incentivos fiscales para las empresas que apoyen a los deportistas.

¿Por qué cambiar el deporte de alto rendimiento por la política?

—El deporte también es política, me ha tocado lidiar con el sector empresarial, pero a mí siempre me llamó la atención, por eso estudié una maestría en ciencias políticas, tuve ofrecimientos anteriormente para ya estar dentro de un cargo en la Conade, obviamente, en su momento, yo no lo quise tomar, porque quería seguir jugando.

Empecé esta Legislatura con un enorme compromiso, me nombran como la presidenta de la Comisión del Deporte, y de esa misma manera, de alto rendimiento como lo hice en el raquetbol, lo pienso hacer de manera legislativa.

Voy a promover que los deportistas tengamos un fondo de retiro, que nos garantice que el día de mañana podamos tener una vida digna, justamente, a través de esto, muchos de los atletas le dedican todo su día, todas sus horas a dar su máximo para lograr ganar una medalla centroamericana, panamericana o campeonatos olímpicos y, desgraciadamente, no hay una retribución por parte del gobierno, solamente si ganas la medalla. Pero y si no la ganas, y todo ese tiempo que le dedicaste, ¿quién te lo aplaude o cómo comes?

¿Cómo lograr que más jóvenes tengan acceso al deporte de alto rendimiento?

—Yo tuve la oportunidad de que mi familia me apoyara, de que el sector privado también, en los empresarios, una gran diferencia, justamente, una también de mis agendas legislativas es promover incentivos fiscales también con estas empresas, que hicieron y han hecho una gran diferencia en el deporte mexicano.

Venimos de un sexenio donde hubo mucha decadencia en el apoyo a los deportistas mexicanos, y una parte que cubrió esto fue el sector empresarial, hay un antes de Paola Longoria con el apoyo de los empresarios y sin el apoyo yo creo que no hubiera llegado a todos los seis títulos mundiales o todo lo que gracias a Dios, soy la máxima medallista en Juegos Panamericanos, he sido Premio Nacional del Deporte, y les quiero agradecer porque mucha gente del sector privado se sumó a mi carrera deportiva y ha hecho una diferencia. Entonces, que sea un ganar-ganar con la iniciativa privada, para que sigan apoyando el deporte.

Yo creo que esta política pública de promover el deporte, desde lo amateur, desde la incapacidad, obviamente de los deportistas de alto rendimiento, adultos mayores, ¿por qué no? Hay que ponerles el foco, porque si le das la oportunidad a un niño de hacer una actividad física, te apuesto que los alejas de todos esos vicios y todo ese tema de inseguridad que hay, que hoy vivimos dentro del país.

¿Hubo un retroceso en el sexenio anterior, en cuanto al impulso al deporte?

—Claro, yo creo que ya no es mentira y todos lo vimos, desgraciadamente. Iniciamos con un nuevo presidente en el deporte, que es Rommel Pacheco, también exdeportista, pero bueno, mucho de lo que sufrimos los deportistas y hablo, también me considero porque yo lo viví, fue la falta de apoyo.

Ana [Gabriela Guevara] que es una exatleta, la verdad muy exitosa en su carrera deportiva, pero como funcionaria nos quedó a deber a muchos de los deportistas, esperábamos más de ella, creíamos que iba a ser un poco más empática en el momento de apoyar al deporte, de saber que nosotros también vivimos y pasamos por lo mismo que ella pasó, que fue la falta de apoyo. En cada sexenio, desgraciadamente, el deporte es uno de los más castigados, en lugar de subirle el presupuesto, le resta en el presupuesto.

¿Cuál es su opinión sobre la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum?

—Me parece muy buena, la verdad, yo creo que todo lo que pueda mejorar la seguridad del país, siempre vamos a estar a favor. Quítales las armas a los niños, a los jóvenes, dales la oportunidad de hacer una actividad física, de que tengan una educación con estas becas universales que también propuso la presidenta Claudia Sheinbaum, de tener educación básica, media superior, que tengan la oportunidad, los jóvenes de estudiar, estar preparados.

Hay temas prioritarios, y la seguridad es importante, a mí me encantaría ver al deporte como una política pública de seguridad, de prevención, de desarrollo económico; y ahora que voy a presidir la Comisión del Deporte, son mis temas legislativos, por los que voy a luchar, yo tuve un eslogan en campaña muy importante, que me gustaría que más niños y jóvenes se colgaran medallas y que no se colgaran armas.

¿Cuáles son las deudas que dejó el expresidente López Obrador?

—Podríamos estar mejor, de entrada, hay temas en los que podríamos mejorar, que son prioridades, desde luego la seguridad, el tema de la salud, también creo que le debemos mucho a los mexicanos, también en este tema, la educación, obviamente, hay que tocar el tema del medio ambiente.

Desgraciadamente, al deporte no se le da esa la seriedad, como la política pública que debe ser. Llego a esta nueva Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados, y voy a pelear para que tengamos más presupuesto para apoyar a más niños de escasos recursos.

