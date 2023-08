Al manifestar “¡Qué me va a importar a mí!”, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que esté interviniendo en la decisión de Movimiento Ciudadano para evitar que se sume al Frente Amplio por México y que busque a imponer al candidato de ese partido para 2024.

López Obrador aseguró que no se puede quedar callado si se está dando cuenta de que en la oposición estén chantajeando y se esté amenazando sino se aceptan las reglas “del juego mafioso”.

“¿Cómo forzar a alguien? Lo mismo que hacían con el del Movimiento Ciudadano y dice alguien por ahí ‘no, es que Andrés Manuel quiere imponer al candidato’. No. ¡Qué me va a importar a mí! Son libres.

Lee también “¡Beatriz, aguanta, el pueblo se levanta!”, expresa AMLO tras dichos de Alito Moreno sobre Paredes

“Lo que no acepto es que se esté chantajeando, se esté amenazando, golpeando sino se aceptan las reglas del juego mafioso, si ya la mafia decidió arriba todos tienen que alinearse, y yo soy un rebelde, eso no se lo acepto a nadie. Ni modo que me quede callado si me estoy dando cuenta y no me importa quién quede”, agregó.

El pasado 27 de agosto, en Aguascalientes, Xóchitl Gálvez acusó al presidente López Obrador de estar presionando a Movimiento Ciudadano para evitar que se sume al Frente Amplio por México y de que su candidato sea Samuel García, gobernador de Nuevo León, o Luis Donaldo Colosio, alcalde de Monterrey.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

apr/rmlgv