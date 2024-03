“Que me la deje aquí”, respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador a la madre buscadora Ceci Flores, quien busca darle al titular del Ejecutivo la pala de mando con la que busca a sus desaparecidos.

La fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora intentó acercarse este lunes 18 de marzo a Palacio Nacional para entregar a López Obrador una pala, con la que dijo, ha escarbado la tierra en diferentes partes del país: “Para que él también haga su trabajo, porque esta pala no debería estar en mis manos nunca, pero la tuve que agarrar por necesidad por encontrar a mis hijos”.

“Le vengo a entregar al Presidente la pala para que él sea el que se encargue de hacer la búsqueda, investigación y localización de mis desaparecidos y no tenga que estar arriesgando mi vida constantemente en esta lucha porque a él le corresponde”, dijo la madre buscadora

Lee también: Madre buscadora Ceci Flores quiere darle a AMLO pala con la que busca a su hijo desaparecido

“Ceci Flores está allá afuera y quiere entregarle una pala de mando”, se le dijo al Presidente.

“Ah, pues aquí que me la entregue, que me la deje aquí”, respondió López Obrador.

“¿No va a recibir usted a las madres buscadoras en lo que resta de su sexenio?”, se le cuestionó.

“Mañana hablamos de eso, mañana lo tratamos”, respondió el Presidente.

Ceci Flores, fundadora y líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, protesta afuera de Palacio Nacional para entrégale personalmente al presidente Andrés Manuel López Obrador la pala con la que busca a su hijo. Exige al gobierno federal atender el tema de desaparecidos en… pic.twitter.com/f0iSrLlOSo — El Universal (@El_Universal_Mx) March 18, 2024

Ceci Flores: No me quiero convertir en estadística

Ceci Flores le pidió a López Obrador asumir su responsabilidad que prometió cuando entró a la Presidencia de México: “A darle atención a las víctimas, que los desaparecidos serían su prioridad”.

La madre buscadora de Sonora denunció que sigue siendo perseguida y amenazada “por hacer el trabajo que le corresponde al gobierno”.

“No me quiero convertir en una estadística de las madres que pierden la vida por buscar a su hijos”, mencionó.

En entrevista con El UNIVERSAL, Ceci Flores aseguró que no la dejarán pasar por lo que permanecerá al exterior de Palacio Nacional durante el desarrollo de la conferencia mañanera del presidente López Obrador.

“No me van a dejar pasar, al Presidente no le gusta escuchar verdades, nada más le gusta que escuchen sus mentiras, si yo estoy parada aquí es porque he sido perseguida”, declaró.

Lee también: Oficialmente, en México hay casi 100 mil desaparecidos: Luisa María Alcalde