Tras la denuncia hecha en la conferencia mañanera, César Iván Escalante, procurador Federal del Consumidor, informó que llegó a un acuerdo con Ocesa en donde la empresa se comprometió a ya no vender el dispositivo cashless y no cobrará comisión por precarga ni por retorno de dinero en los festivales y eventos que opera, como El Gran Premio de México y el Vive Latino.

En Palacio Nacional, el procurador recordó a los consumidores que en los festivales y eventos no se debe cobrar por ejercer el derecho al consumo.

"Llamamos a Ocesa y llegamos al acuerdo que en los eventos y festivales en los que ellos operan: Gran Premio de México, NASCAR; festivales EDC -que acaba de ser el fin de semana -, Vive Latino, Tecate Emblema, Arre, Corona Capital y Flow Fest, ya no venderán el dispositivo cashless.

"Ya no cobrarán comisión por precarga y no cobrarán comisión por retorno de dinero (…) Recuerden que en los festivales y eventos no pueden cobrarte para ejercer el derecho al consumo", dijo.

