Zacatecas, Zac.— A pesar de que el proceso electoral está en marcha, el presidente Andrés Manuel López Obrador y gobernadores de Morena y del Partido Verde hablaron a favor de los aspirantes del guinda.

A ocho meses de concluir su sexenio, ayer el Mandatario aseguró que la Presidencia quedará en muy buenas manos.

“Aunque yo ya no esté porque me voy a jubilar, el movimiento va a continuar. El país va a quedar en muy buenas manos. No se los diría si no fuese así. Quien me va a sustituir, lo dije ayer [el sábado] y lo repito, va a ser igual o mejor que el actual Presidente. Entonces, no hay nada de que preocuparse”, aseguró.

En tanto que el gobernador de Zacatecas, David Monreal (Morena), aseguró que los zacatecanos no van a fallar y este año se profundizará el segundo piso de la transformación.

“Puede estar usted tranquilo, señor Presidente, tenga la certeza de que así como usted no le ha fallado a nuestro pueblo, nosotros no le fallaremos a usted. No sólo vamos a mantener vivo su legado histórico, sino que vamos a impulsarlo con mayor fuerza”, expresó el mandatario.

En San Luis Potosí, el gobernador Ricardo Gallardo (PVEM) afirmó que la alianza Verde, Morena y PT arrasará en las elecciones de este año y se pronunció a favor de la candidata presidencial, Claudia Sheinbaum.

“Las y los potosinos le decimos, señor Presidente, que estamos con usted y con la consolidación de la Cuarta Transformación que encabezará Claudia Sheinbaum Pardo este año”.

Ayer el presidente López Obrador visitó Zacatecas y San Luis Potosí para supervisar el avance de los programas del Bienestar. En el Centro de Convenciones de Zacatecas, se dijo muy contento por todo lo que se ha avanzado en el país.

“Me voy contento porque se ha avanzado. Ya sentamos las bases para la transformación. También me voy contento porque cumplimos con el principio maderista de ‘sufragio efectivo, no reelección’. Me voy contento porque vamos a seguir llevando a cabo la transformación”.

El Mandatario recordó que el próximo 5 febrero enviará un paquete de reformas a la Constitución para garantizar los derechos del pueblo a la justicia social. “Para que la Constitución tenga ese espíritu que se le dio después de la Revolución, después del sacrificio de millones de mexicanos, que haya justicia social en nuestro país”.