Presidente firma nacionalización de litio en Sonora

Bacadéhuachi, Son.— El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el decreto para nacionalizar el litio y que este no pueda ser explotado por extranjeros, “ni por Rusia, China o de Estados Unidos”, dijo.

El Mandatario federal firmó el decreto junto con Rocío Nahle, secretaria de Energía (Sener), en la que se declaran zona de reserva de litio 234 mil 855 hectáreas de siete municipios del estado y añadió que guardadas las proporcionales es similar a la expropiación del petróleo que hizo el general Lázaro Cárdenas el 18 de marzo de 1938.

Advirtió que pese a que se han interpuesto amparos para declarar inconstitucional la Ley Minera, “no van a poder con sus amparos ni sus controversias en el Poder Judicial, el litio es de la nación”.

Señaló que técnicos e investigadores mexicanos están haciendo estudios para buscar la forma de extraer y procesar el litio y separarlo de la arcilla.

“Es básico para la elaboración de baterías, no se pueden hacer carros eléctricos, como es el compromiso que tienen los gobiernos de Estados Unidos y de Canadá, y también nuestro, y es algo que nosotros aprobamos, no podríamos avanzar en ese objetivo si no se cuenta con litio, si no se cuenta con las baterías, y la materia prima para hacer las baterías es ese mineral, el litio”, insistió.

Llamada con dueño de Tesla

Al termino de la ceremonia y en breve entrevista con EL UNIVERSAL, López Obrador confirmó que tendrá una conversación con el multimillonario Elon Musk, dueño de Tesla, empresa que busca instalar una planta en México, y adelantó que su gobierno dará facilidades para que se instalen.

“Con todos los empresarios que quieren invertir en México estamos dispuestos a hablar y a dar facilidades para que instalen empresas y se generen empleos. Nada más que no contaminen, que no consuman agua en exceso que no tenemos más para que la gente”, explicó.

Por la mañana, en Bavispe y a seis kilómetros de dónde ocurrió la masacre de integrantes de las familias Langford-Miller y LeBarón, el 4 de noviembre de 2019, el Presidente inauguró el camino Agua Prieta-Bavispe.

Se refirió a los asesinatos en Bavispe hace tres años, y dijo que la construcción del camino fue parte del compromiso que hizo: “Visité Bavispe y este camino lo recorrí en dos ocasiones por la atención que ameritaba el resolver el problema tan lamentable, tan grave, por los asesinatos que se cometieron a las familias Langford, Miller, LeBarón, y nos comprometimos a hacer justicia y también a construir este camino. Y ahora está cumplido ese compromiso”, precisó.