Expertos en materia electoral expresaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador no debe escudarse en que no ha sido notificado por el Instituto Nacional Electoral (INE) para hacer comentarios sobre el proceso de 2024, porque el mensaje que manda es que no está dispuesto a acatar a las autoridades.

Para la doctora María Marván Laborde, exconsejera presidenta del entonces IFE, ciertamente las decisiones de cualquier autoridad tienen que notificarse para que surtan efectos.

“En términos estrictamente jurídicos puede asistirle la razón, el problema es que claramente nos está diciendo que no está dispuesto a acatar las disposiciones de la autoridad y que así seguirá durante todo el proceso electoral. Hoy el pretexto es que no le han notificado, veremos que cual será el de mañana”.

Fernando Dworak Camargo, analista y consultor político, dijo que aunque no haya sido notificado de manera oficial, éticamente no es algo correcto que el presidente López Obrador se refiera al proceso electoral.

“Es lamentable que el Presidente utilice el tiempo para hablar y expresar calumnias contra una precandidata, por lo que considero que es momento de revisar que si una normativa electoral puede ser vencida con facilidad con argumentos morales, ¿de qué nos sirve?, es hora de comenzar a cuestionar un modelo electoral fracasado”, señaló.

Marván Laborde reprobó que López Obrador haga lo que tanto le molestó en la elección de 2006 con las expresiones que hizo Vicente Fox, con una diferencia fundamental: cuando Fox lo hizo no estaba prohibido por la ley.

Recordó que por la intervención de López Obrador y del PRD se cambió la ley para “callar” a todos los funcionarios y considerar que un funcionario, aunque hubiese sido elegido, ya no puede hacer política electoral; hoy esa es la ley vigente. “Nunca debimos haber entrado a este prohibicionismo en nombre de la equidad, pero hoy es ley y hoy todos (...) tienen obligación de cumplirla”.