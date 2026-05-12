Señor Director:

Aclaración sobre la gráfica publicada en ARMA Secretarías de Estado:

En la edición correspondiente al análisis ARMA. Secretarías de Estado (1 al 30 de abril de 2026), se detectó un error en la asignación de imágenes dentro de una de las gráficas.

Las cifras, porcentajes y valores de cobertura mediática publicados son correctos; sin embargo, por un error de diseño las fotografías de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), Marina (Semar) y Medio Ambiente (Semarnat) no correspondían a la posición correcta en la gráfica.

La asignación correcta en la cobertura mediática es la siguiente:

La posición correspondiente a Sedena en realidad debía mostrar a la Semarnat.

La de la Semar debía corresponder a Sedena.

Y la de Semarnat debía corresponder a Semar.

Este ajuste no modifica en ningún sentido los resultados del análisis ni las conclusiones del estudio, ya que el error fue exclusivamente nominal.

Agradecemos la precisión realizada y reiteramos nuestro compromiso con la transparencia y con el rigor en la información.

Atentamente

JUAN RICARDO PÉREZ ESCAMILLA

COMPROMISO CON LA PRECISIÓN

precision@eluniversal.com.mx

EL UNIVERSAL da la bienvenida a sus observaciones sobre errores o imprecisiones.