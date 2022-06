PRD no acompaña en San Lázaro propuesta de Alito Moreno para armar a ciudadanos

La propuesta del dirigente del PRI, Alejandro Moreno, para armar a los ciudadanos a fin de combatir a la delincuencia, no fue consultada al seno de Va por México, motivo por el que el PRD no acompañaría una eventual iniciativa en la materia.

Así lo adelantó el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Luis Espinosa Cházaro.

"No es una propuesta que fue consultada al interior de Va por México, yo respeto la posición del presidente del PRI, pero no comparto el hecho de que armar a la gente sea la solución. Lo consulté ayer con el presidente Zambrano, no se platicó en el seno de Va por México y así como estamos de acuerdo en la Moratoria constitucional y otras cosas, en este caso no estamos de acuerdo. El grupo parlamentario del PRD en consonancia con sus principios y la creencia de la no militarización, no acompañaría en el eventual caso de que esto se propusiera como iniciativa", declaró en entrevista con medios de comunicación al interior de la Cámara de Diputados.

Espinosa Cházaro consideró que quien tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad de las y los ciudadanos "es el Estado mexicano"

"También creo fervientemente que la estrategia de abrazos y no balazos no funciona, el Presidente tiene que recapacitar, el país está inundado de sangre, tiene que cambiar la estrategia", declaró.

Pese a ello, insistió en que armar a la gente no es la solución.

"Los países que tienen más armas tienen mayor número de homicidios porque no necesariamente las armas se utilizan para enfrentar a la delincuencia, tenemos los casos de Estados Unidos donde los jóvenes tienen acceso a las armas y no las usan para repeler una agresión del crimen,sino que las usan en estos lamentables sucesos que ocurren en las escuelas, yo no estoy de acuerdo", aseveró.

Finalmente, el líder del sol azteca rechazó que las declaraciones de Moreno Cárdenas, puedan dañar la alianza entre el PRI, PAN y PRD.

"No creo que dañe la alianza, creo que él claramente dijo que era propuesta de él, del PRI en todo caso, entonces no creo que afecte", concluyó.

