Ruiz Massieu pide que interna del PRI no se vuelva confrontación

La dirigente nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu, advirtió a quienes buscan competir por la presidencia del partido, que los adversarios no están dentro del instituto político, sino fuera de éste.

Pidió que el proceso interno de renovación de dirigencia que arranca de manera oficial este lunes, no se convierta en una confrontación de adversarios o peor, de enemigos.

“Los adversarios no están al interior del partido, no están entre nosotros. Los adversarios son aquellos que no escuchan las voces críticas de una sociedad plural; los adversarios son los que no respetan el sistema federal, la división de poderes o las instituciones democráticas y autónomas.

“Los adversarios son aquellos que gobiernan desde la ocurrencia y desde los caprichos conducen a las familias a una incertidumbre económica”, exclamó.

En el marco de una sesión extraordinaria de Consejo Político Nacional (CPN) señaló que los adversarios son aquellos que no creen en la democracia pero sí en el voluntarismo autoritario y es para ellos que el PRI busca fortalecerse y hacerles frente. Durante la sesión del Consejo Político se autorizó que la Comisión Nacional de Procesos Internos emita hoy la convocatoria para la renovación de la dirigencia nacional del Revolucionario Instucional.

Además, a pesar de que hubo quienes se opusieron, también se dio luz verde para hipotecar el viejo edificio de la CNOP para poder llevar a cabo el proceso de elección interna con un costo de no más de 100 millones de pesos.

rmlgv