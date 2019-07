La reforma que alargó a 5 años la gestión del próximo gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, es ilógica y ridícula, como si terminado un juego de futbol con empate 2-2, “cambiaran las reglas del fuera de lugar y eso causara que se anularan dos goles para quedar 2-0”, dijo el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova.

“Que las reglas del juego se cambien modificando la Constitución después de que el juego terminó, es algo que va en contra de cualquier lógica y principio del constitucionalismo moderno”, expresó.

Recordó que cuando empieza un proceso electoral todos, partidos, autoridades y ciudadanos tienen que saber con qué reglas se va a jugar y eso no puede cambiar durante el proceso, ni 90 días antes, afirmó y lo ocurrido en Baja California fue que, ya concluida la elección, se cambian las reglas del juego.

“Es como si en un juego de futbol, por ejemplo, un partido termina empatado dos a dos, pero resulta que una vez que el partido terminó se dice, saben qué es que las reglas del fuera del lugar cambian [y a consecuencia de ese cambio] se anulan los goles. El partido que terminó dos-dos ahora va termina dos-uno o dos-cero. Suena ridículo, ¿no?. Es lo que pasó en Baja California”.

Córdova fue entrevistado en esta entidad, a donde acudió a un evento organizado por el PVEM, y ahí expuso que las enmiendas para ampliar el mandato del gobierno de Baja California es “un mensaje gravísimo para una de las reglas claras de la democracia que es la certeza.

“Lo que falta es que ellos mismos se extiendan el mandato para que duren más tiempo para el que fueron electos y eso sería gravísimo, no. Es decir, yo creo que aquí estamos frente a una alteración grave del orden constitucional y que ameritará en algún momento que la Corte se pronuncie”, declaró.

Cuestionado respecto a la posibilidad de que reformas para ampliar periodos de gobierno se repliquen a nivel nacional o estatal, Córdova Vianello expuso “yo esperaría que no. Entiendo que el presidente (Andrés Manuel López Obrador) ha dicho que no está conforme con eso, pero, bueno, esperaría que no. Porque entonces sí estaría en grave riesgo el orden democrático, pero yo confío mucho en la vocación democrática del Gobierno de la República”.