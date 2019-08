¿Qué pasa si tienes molestias en la mitad de la cara?

Si sientes molestias en la mitad de la cara, algo parecido a un toque eléctrico que causa dolor en ojos, mandíbula y región maxilar, quizá se trate de una neuralgia del trigémino, afectación que en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es curable con cirugía.

Jesús Fonseca Cosió, adscrito al servicio de Neurocirugía del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI explicó que este padecimiento se confunde con dolor de muelas y es causado por el cruce vascular de la arteria cerebelosa superior con el nervio trigémino en 85% de los casos.

Para curarlo, el Seguro Social brinda tres tipos de cirugía: una es descompresión con balón, en la que se inserta un catéter que presiona el nervio y deja de transmitir la información del dolor; otra es la termocoagulación por radio frecuencia, genera un pequeño estímulo de temperatura sobre el nervio y evita el dolor.



Estas alternativas son de mínima invasión e incluso el paciente puede ser dado de alta el mismo día en que se las realizan.



Otra opción es la intervención quirúrgica abierta, en la que se despega la arteria del nervio, se coloca material aislante para impedir que choquen entre sí dichas estructuras y de esta forma se cura el dolor en los pacientes, detalló el experto.



Agregó que también se cuenta con terapia de medicamentos que ayudan a los pacientes a estar bien controlados, mientras reciben el tratamiento quirúrgico.



“La neuralgia del trigémino también es conocida como el dolor del suicidio y puede ser provocado por tumores; infecciones como herpes zóster o algunos padecimientos neurológicos como esclerosis múltiple”, comentó.



Señaló que esta afección es más común en mujeres y no es una enfermedad exclusiva de personas en edades avanzadas puesto que se han presentado casos incluso en pacientes de hasta 25 años de edad; sin embargo, la mayor parte ocurre entre la quinta y sexta década de la vida. El dolor del trigémino ocupa un porcentaje frecuente de atención de la consulta neuroquirúrgica en el Hospital de Especialidades del CMN Siglo XXI.



El especialista recomendó que cuando las personas tengan un dolor demasiado intenso en la mitad de la cara, acudan a su médico para ser referidas al especialista y reciban tratamiento; no automedicarse y no aferrarse a que es un dolor de muelas.



“Invitamos a que los pacientes se muestren abiertos a las opciones quirúrgicas, porque los resultados que se obtienen en manos con experiencia son excelentes, llegando a la curación absoluta del dolor”, finalizó.