Prevén recibir 80 mil solicitudes de refugio este año

Las autoridades mexicanas prevén que para finales de 2019 se habrán recibido unas 80 mil solicitudes de refugio, casi tres veces más que las registradas durante todo 2018.

En el Día Mundial de los Refugiados, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, puntualizó que México tiene puertas abiertas para todos aquellos migrantes que se queden en el país, para que obtengan un trabajo, una visa, entre otros estatus.

Sánchez Cordero encabezó la ceremonia de dicha efeméride acompañada del representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Mark Manly, entre varios personajes más.

En entrevista, manifestó que México siempre será un país de refugio y de asilo, hospitalario, mas no de tránsito.

“México está abierto y están sus puertas abiertas para que se queden [los migrantes] en nuestro país y obtengan visas o permisos de trabajador regional.

“Pero si ellos lo único que pretenden es transitar, eso no es nuestro fin. Nuestra finalidad es acogerlos aquí, como país hospitalario, no como país de tránsito, eso no puede ser”, puntualizó.

La funcionaria federal destacó que los migrantes deben entender que su proceso de paso debe ser ordenado, regular y seguro, por lo que no pueden estar de manera irregular.

Todos los que entran actualmente a territorio mexicano, añadió, tienen la opción de hacer su trámite de refugio.

“De hecho, el mayor número de solicitudes de refugio que tenemos son curiosamente de hondureños, de haitianos y también de venezolanos. Las puertas de México están abiertas para el refugio. Ahorita hay más de 40 mil solicitudes”, mencionó Sánchez Cordero.

La secretaria de Gobernación reconoció que se tiene un cuello de botella en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), porque nunca se había tenido una cantidad tan alta de solicitudes.

“Lo vamos a atender oportunamente, sobre todo apoyando más a la Comar, que tiene una estructura pequeña”, advirtió.

En su discurso expuso el compromiso de México para garantizar el cumplimiento de las obligaciones internacionales y el cumplimiento de su ley en la materia.

“Avanzaremos decididamente para establecer las medidas y los mecanismos requeridos para asegurar que los y las refugiadas puedan integrarse a nuestra sociedad”, sostuvo Sánchez Cordero.

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, aceptó que en la actualidad México enfrenta un número exponencial de familias migrantes que solicitan la condición de refugio.

“Este año se multiplicará por lo menos en tres veces el número de personas solicitantes de asilo en nuestro país, alcanzando quizá la cifra de 80 mil personas solicitantes de refugio en México, sólo este año”, mencionó.

Encinas Rodríguez anunció que para el 4 de julio próximo se instalará una mesa interinstitucional para que todas las dependencias involucradas en garantizar los derechos humanos de las personas solicitantes de refugio sumen esfuerzos para garantizar el desarrollo de una política integral.

El representante en México del ACNUR, Mark Manly, puntualizó que el organismo brindará todo el apoyo necesario al gobierno mexicano para enfrentar la llegada de miles de solicitantes de refugio.

Abundó que se brindará asesoría a la Comar, asistencia a la población que está refugiada, entre otros servicios.