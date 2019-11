No darán recursos extra al INE para consultas o revocación de mandato

El presidente de la Junta de Coordinación Política, (Jucopo), Mario Delgado, y el vicecoordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, Pablo Gómez, advirtieron que no se dará al Instituto Nacional Electoral (INE) presupuesto adicional para el caso de que organice una consulta popular o de revocación de mandato.

Delgado Carrillo aseguró que “hay mucha tela de dónde cortar” pues el del INE es un presupuesto muy grande “y vamos a ver qué planteamientos nos hacen respecto del costo de organizar una consulta popular que se presentara en el 2020”.

Ambos consideraron que el INE cuenta con los recursos suficientes, y Gómez Álvarez anticipó además que el organismo electoral deberá realizar un ajuste a su gasto pues –sostuvo- los consejeros pretenden ganar 85 % más que el presidente en 2020 y eso no se puede aceptar.

Sostuvo que las dietas de los consejeros del INE deberán ajustarse a la ley y no deberán rebasar el sueldo presidencial, “la Cámara no puede concederle esa cantidad”.

Los consejeros, dijo el vicecoordinador, “quieren ganar 85 % más de lo que gana el Presidente de la República” y eso no es aceptable.

“No les importa lo que dice el artículo 127 de la Constitución: que nadie puede ganar más que el Presidente. Hemos recibido un proyecto de presupuesto con más del 80 %, los consejeros electorales, por encima de lo que gana o lo que va a ganar el año próximo el Presidente.

“Entonces, a mí me da mucho gusto que el INE siempre esté muy preocupado por que tenga suficiencia presupuestal la institución, para llevar a cabo sus actividades, las que la Constitución le otorga; pero de ninguna manera para violar la Constitución, la Cámara no puede votar así, la Cámara no puede concederle esa cantidad” advirtió.

