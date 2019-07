Inversión privada en petroquímica, necesaria: AMLO

[email protected]

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que debido a que en el sector petroquímico le dejaron “plantas chatarra”, se decidió abrir este sector a la inversión privada, porque de lo contrario habría tenido que endeudar al país para levantar esta industria.

“Ahí necesitamos inversión del sector privado y hay posibilidades de que participen”, dijo.

El pasado miércoles, durante una reunión con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), el gobierno federal fijó una serie de reglas para que la iniciativa privada invierta en el sector energético, incluido el petroquímico.

Al respecto, durante su conferencia de prensa matutina el Presidente dijo que se instaló una mesa con el sector privado para tratar los temas de energía de manera conjunta. “Es muy buena la relación y lo que estamos haciendo es definiendo reglas claras: ‘Esto se puede; esto no’, y en donde se pueda vamos juntos”.

En ese contexto, el Mandatario confió en que no se llegue al arbitraje internacional por la disputa entre la CFE y las empresas transnacionales por los contratos en gasoductos, pero dejó en claro que no permitirá ningún robo a la hacienda pública.

López Obrador dijo que en su reunión con los líderes del sector empresarial hizo un “reclamo fraterno”, luego de criticar que en medio de la tregua para llegar a un acuerdo, TransCanada demandó a la CFE, y que esto no rompe el diálogo.

“Nada más decirles: ‘Oigan, si estamos sentados dialogando, si hay una tregua, ¿por qué metes ahora otra demanda?, espérate; si no hay arreglo, quedamos en libertad y a tribunales’, y todo con apego a la ley”, indicó.

Firma ante notario la no reelección. Ayer, ante el notario número 30 de la Ciudad de México, Rafael Arturo Coello Santos, el Presidente certificó su compromiso de no reelegirse en 2024 y agregó que no permitirá la corrupción.

“Soy maderista y creo en el sufragio efectivo no reelección y por eso voy a durar el tiempo que el pueblo quiera y no me voy a aferrar a la Presidencia”, dijo el titular del Ejecutivo, quien precisó: “Es más, hasta el 24, bueno, hasta lo voy a decir mejor, hasta el 24 si el pueblo quiere y me lo permite la ciencia, la naturaleza y el creador”.

No obstante, al señalarle que el expresidente Enrique Peña Nieto también firmó sus compromisos de campaña ante notario público, el mandatario expresó en tono serio: “¡Más respeto!”.

“Quemón” a expertos. Al decir que daría un “quemón” a expertos en economía, López Obrador mostró estadísticas de cómo el peso ha crecido más que otras monedas en el mundo, esto en respuesta a los pronósticos de baja en la economía.

De acuerdo con una gráfica presentada por el mandatario, del 30 de noviembre de 2018 al 22 de julio, la moneda que más se ha fortalecido es el peso mexicano con relación al dólar, incluso más que el rublo ruso o el yen japonés.

Donan rancho del narco para universidad. El Presidente hizo oficial ayer la donación del Rancho Los Tres García —decomisado al crimen organizado— al municipio de Naucalpan para la construcción de una universidad.

El terreno de más de 21 mil metros cuadrados donde se construirá la Universidad Pública Naucalpense perteneció a Carlos Montemayor González, suegro del narcotraficante Édgar Valdez, La Barbie, asegurado por la entonces PGR.

López Obrador también anunció que se subastará la casa donde se detuvo y encontraron 205 millones de dólares de Zhenli Ye Gon, empresario detenido en 2007. La casa, según el Presidente, podría costar entre 30 o 40 millones de pesos.

Prensa crítica. Al ser cuestionado sobre cuál debe ser el papel de la prensa y los medios de comunicación en la Cuarta Transformación, el Presidente se pronunció en favor de una prensa crítica, objetiva y alejada de los poderes económico y político.

Dijo que uno de los problemas en los últimos tiempos como el poder económico y el poder político eran lo mismo, los medios pasaron a estar subordinados al poder y se alejaron del pueblo.

Lamentó que muy pocos medios de comunicación se preocupan de lo que le pasa al pueblo. “Todo tiene que ver con la llamada sociedad política, pero no hay defensores del pueblo en los medios, son pocos. Eso es lo que, considero, ayudaría mucho, y que se cuestione al poder y se garanticen las libertades y que no haya censura”.