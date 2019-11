AMLO: México tiene una fama distinta por el combate a la corrupción

El presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que gracias al combate a la corrupción México tiene una fama distinta ante el mundo.

“México tiene buena fama a nivel mundial y esto se ha logrado ahora, siempre nuestro país ha sido querido en todas partes, sobre todo el pueblo de México, siempre ha sido estimado en todas las naciones y ahora más”, aseguró.

Durante un encuentro con el pueblo náhuatl de esta comunidad, el mandatario recordó el Barómetro Global de la Corrupción 2019 de Transparencia Internacional, que señala que en México se está combatiendo la corrupción.

Acompañado por el titular del Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino, el Gobernador de Puebla, Miguel Barbosa (MORENA) y autoridades náhuatls, el presidente López Obrador destacó que México también ha recobrando la tradición de política exterior que se tuvo durante mucho tiempo cuando se protegía a los perseguidos de otros países a los que venían huyendo de las dictaduras.

“Por eso recientemente tomamos la decisión de darle asilo al presidente de Bolivia, (Evo Morales)”, destacó.

En su oportunidad, el gobernador Miguel Barbosa destacó la tarea del titular del Ejecutivo de reivindicar a todos los pueblos indígenas del país.

“A mi me enorgullece mi origen indígena, soy arrogante y necio como todos los indígenas, y créame que no me van a temblar las piernas, además de que tengo una pierna de titanio, pero estoy hasta el 100 comprometido con los indígenas de puebla”, ironizó.