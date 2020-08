Caso Lozoya: senadores del PAN piden a la FGR autonomía y firmeza

Senadores de Acción Nacional pidieron que la Fiscalía General de la República (FGR) se conduzca con autonomía y firmeza en el caso del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, a quien se le investiga por actos de corrupción.

En el caso de la planta Agronitrogenados, la fiscalía General integra una carpeta de investigación que incluye a los consejeros de Petróleos Mexicanos, como informó EL UNIVERSAL en su edición de este jueves.

La senadora Xóchitl Gálvez Ruiz dijo que en un consejo de administración, votar a favor o en contra de un tema no hace un culpable o un inocente; lo primero que se debe hacer es ver qué información se le presentó, si fue falseada por parte de Emilio Lozoya, quien era director general de Pemex.

Si Lozoya engañó a los consejeros, habría incurrido en uso indebido de atribuciones; si la información que presentó tenía evidencia de que se estaba comprando una planta en un valor fuera de lo establecido por la ley, los consejeros tendrían una enorme responsabilidad, planteó. Así que "es muy complicado decir que simplemente por el hecho de haber sido consejero se es culpable".

Para Xóchilt Gálvez "está clarísimo que el delincuente es Emilio Lozoya; no hay duda, porque gran parte del dinero de la corrupción, por la venta aparentemente para beneficiar a una empresa, fue a dar a sus cuentas para comprar una casa". Por eso se dio la orden d aprehensión de la fiscalía y está vinculado a proceso por Agronitrogenados y Odebrecht.

Agregó: "Si Emilio Lozoya quiere la calidad de testigo colaborador, tendrá que dar información de que había complicidad, y que también hubo sobornos probablemente para otros integrantes del Consejo de Administración de Pemex".

Desde luego, "yo también creo que Emilio Lozoya pudo haber falseado la información que presentó al Consejo de Administración", que confió en la información que se le presentó.

Esto es lo que debe investigar la Fiscalía General de la República, y en tanto "pareciera que el deporte nacionales consiste en exculpar o condenar mediáticamente".

Está pendiente que el juez vea pruebas que aporte Lozoya y decida si le da calidad de testigo colaborador.

"En paralelo --añadió la senadora Gálvez-- yo celebro que en este momento se deje de culpar al PAN, hasta este momento no hay ninguna prueba que acredite que hubo algún involucramiento, pero ya casi se daba por hecho que se tenía información y que eran culpables".

En los casos de hechos de corrupción, expuso la legisladora de Acción Nacional, "que se investigue a todos los que se tiene que investigar".

Mientras, "es muy peligroso lo que está pasando en materia de justicia, espero que la fiscalía se mantenga autónoma, firme".

Sin embargo, "no me gusta que no hayan pedido prisión preventiva oficiosa para Emilio Lozoya, qué se justificaba por una razón, ya se había fugado del país, ya había evadido a la justicia y regresa campante a un hospital y de ahí a su casa, cuando el señor de menos debió haber estado en la cárcel durante el proceso por la posibilidad de evasión".

En el caso de Rosario Robles, por un delito que no se le comprueba que haya recibido dinero en cuentas personales , como fue el caso de Emilio Lozoya, se le niega la prisión domiciliaria.

En entrevista telefónica, Gálvez dijo que "llama la atención el trato a Lozoya que decidió darle el gobierno, y esperemos que los siguientes investigaciones estén basadas en pruebas y no sólo en dichos del personaje que de antemano es un delincuente".

USO POLÍTICO ELECTORAL DE LA JUSTICIA

El senador Damián Zepeda Vidales previno que un Consejo de Administración, por el sólo hecho de haber votado una decisión, no determina que haya una responsabilidad.

En una investigación del caso se tienen que "cubrir todos los ángulos", y aún se tiene que determinar el delito, en su caso, quienes sabían, quienes formaron parte.

De la mención de figuras del PRI y del PAN, en torno de las eventuales declaraciones de Lozoya Austin, el senador panista Zepeda Vidales, afirmó que "históricamente siempre que se acercan las elecciones, hay golpeteo político electoral".

En el PAN, "nosotros por años hemos luchado para que la justicia no sea usada en política, por eso impulsamos una Fiscalía General autónoma, independiente, y es lo deseable que no formen parte de los órganos de justicia, miembros de equipos políticos".

Aseveró: "Yo pensé que una de las cosas que iban a cambiar en México iba a ser justamente eso. Hoy, por el manejo mediático que se ha dado al tema queda evidente que hay un manejo político electoral".

Lo esencial, dijo Zepeda Vidales "es que se imparta justicia. Punto. Quien cometió un delito que lo pague y quien no, que se le deje en paz y no se ande usando políticamente el tema".

Así, que "empiece el proceso, que se presenten las famosas pruebas y vamos viendo quien es responsable y quien no, y que sólo se tenga la finalidad de impartir justicia. No se vale litigar en medios y que la justicia se lleve en los tribunales con pruebas", expuso.

maot