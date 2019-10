“Antidemocráticos”, quienes se oponen a revocación de mandato

Tras el aval en comisiones del Senado del proyecto de dictamen de la revocación de mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó a las voces que se oponen o ponen trabas a su propuesta de consulta de revocación de mandato como “antidemocráticos” al no tener “vocación democrática”.

En conferencia de prensa el Ejecutivo federal señaló que el objetivo de esta propuesta reside en que la sociedad tiene el derecho de cambiar la forma de gobierno cuando haya un gobierno que no reúna las expectativas de la población.

“No voy a mencionar nombres, pero ahí se los dejo de tarea, pero no quieren la democracia participativa, son bien antidemocráticos con todo respeto. ¿cómo no van a querer la revocación de mandato si es una práctica fundamental de la democracia? Si el pueblo pone y el pueblo quita, ¿por qué tantos obstáculos?, ¿por qué tanta tardanza en aprobar que a mitad del sexenio de que se les pregunte a los mexicanos si quieren que si siga el presidente o renuncie?”.

“¿Por qué se oponen a eso? No tienen vocación democrática y ahora que aceptan, pero con condiciones: primero, 3% del padrón, estamos hablando de que hay que reunir si el padrón es de 85 millones de mexicanos sería alrededor de 2 millones de firmas. ¿Por qué tanto? O un millón, que la pongan más sencilla, ¿cuántas firmas se requieren para hace un partido político? Que faciliten las cosas

Criticó que se haya avalado que la consulta para revocación de mandato sea hasta febrero de 2022, al manifestar que “es mucho (el tiempo), pero no porque sea mi caso, sino por qué aguantar tanto a un mal gobernante, si ya en dos años se sabe, hasta es muchos, hasta menos. Imagínense si se tiene que estar esperando tanto tiempo, mejor el 20 de noviembre de 2021”.

Sin embargo, señaló que aún con esas condiciones acepta, puesto que “lo importante es que quede establecido en la Constitución el procedimiento, es que si no sólo es un enunciado más, porque el que el pueblo tiene el derecho de cambiar la forma de su gobierno”.

“Es un asunto de principios sin aplicación práctica, ojalá y puedan reducir el porcentaje y hacerlo en menos tiempo, pero si no, que se apruebe así. Digo, yo no me opongo, lo que quiero es que exista este procedimiento”, agregó.

Este jueves por la noche, con el voto en contra del PRI, las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda del Senado aprobaron el dictamen de consulta popular y revocación de mandato para el Presidente de la República y gobernadores.

cg