Plan C no prioriza justicia para mujeres: ONG Gamboa Estrella menciona que la reforma no enfrenta lo más importante: cómo se imparte justicia y cómo todavía se juzga con misoginia judicial

La organización feminista EQUIS-Justicia para las Mujeres aseguró que todavía se juzga con misoginia judicial. Archivo El Unviersal