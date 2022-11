Pide Monreal tolerancia y respeto hacia la marcha en defensa del INE

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, dijo que debe existir tolerancia y respeto hacia los participantes de la marcha del próximo domingo en defensa del INE ante la reforma presidencial en materia electoral.

“He afirmado que nuestra Constitución consagra la libertad de opinión, la libertad de expresión, la libertad de imprenta, la liberta de reunión y la libertad de manifestación”, dijo al ser cuestionado sobre el tema y las críticas hacia dicha manifestación.

“Entonces, yo creo que el Senado debe de respetar ese elemental derecho consagrado en nuestras garantías individuales. Yo como senador, respeto mucho ese tipo de expresiones, de la ciudadanía”, argumentó.

Lee también: Avión presidencial será de Mexicana de Aviación

Recordó que como opositor “asistí a más de cien manifestaciones, por causas, casi siempre defendiendo al movimiento y defendiendo al presidente López Obrador, en muchas manifestaciones. Éramos cuestionados, criticados, descalificados; pero nunca dejé de hacerlo, porque creía en ello y son causas en las que uno debe de respetar”.

El también coordinador de Morena, apuntó “yo voy a actuar con tolerancia y con respeto, pero obviamente les deseo que haya toda la tranquilidad, cuidado, y que vayan al Zócalo. No creo que eso sea un problema, que se manifiesten donde quiera y que sea una decisión libre, una manifestación libre y que sea respetada”.

A pregunta expresa sobre si la defensa del INE es una causa justa de los manifestantes, indicó “es un derecho de los ciudadanos a manifestarse. México así es, México ha sido democrático y esta Ciudad de México ha sido el epicentro de grandes movilizaciones ciudadanas”.

Lee también: "Tengo una aceptación del 70%", dice AMLO luego de ser increpado en vuelo

- ¿Usted va a defender al INE?, se le cuestionó.

“Yo voy a actuar con responsabilidad, voy a esperar los tiempos, una vez que prospere si es de prosperar la reforma (electoral) en la cámara de origen, aquí vamos a actuar con responsabilidad, no quiera decir que haya no lo hagan. Pero, aquí vamos a revisar bien lo que se apruebe allá y, no debe de extrañar a nadie que esta actitud nuestra sea en beneficio de la patria, de la democracia, del país”.

Monreal, dijo que “lo que tenemos que hacer es escuchar a todos y, eso es lo que vamos a hacer en el Senado en el caso de prosperar la reforma allá, no quiero adelantar vísperas. Pero, sí vamos a actuar con mucha mesura y responsabilidad. El Senado tiene esas características, es una cámara de sensatez, de mesura y así vamos actuar”.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

apr