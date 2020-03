Pide AMLO a empresas dar descansos con goce de sueldo

San Luis Río Colorado, Son.— Un día después de que exhortara a la población a permanecer en casa para evitar contagios por Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los empresarios no despedir a su trabajadores, mantener sus salarios y prestaciones, y comparó esta acción “como ir a la Iglesia, confesar y comulgar 100 años”.

Al supervisar el avance de obras públicas en esta ciudad fronteriza, el Mandatario dijo que estamos en un momento en el que se requiere de la solidaridad de la clase empresarial, a la que animó a no sólo pensar en lo material.

“Que los empresarios ayuden, que les den permiso a sus trabajadores, con goce de sueldo y con sus prestaciones, que eso es como ir a la Iglesia y confesar y comulgar 100 años. Eso es el amor al prójimo, eso es llevar a la práctica el humanismo, el no estar pensando nada más en lo material.

“Se requiere de la solidaridad y están respondiendo los empresarios, muchos, pocos son los que ya despiden al trabajador: ‘Vete, no puedo sostenerte’, aunque sí puede, pero no lo hace por avaricia”, aseveró el presidente López Obrador.

En este sentido, el Jefe de Estado reconoció que hay muchos empresarios “con dimensión social” que están permitiendo a sus empleados estar en su casas para evitar ser contagiados, y aseguró que esta pandemia pasará, “porque estamos actuando de manera responsable y nos apoyamos en lo técnicos, en los científicos”, reconoció.

Reiteró que México saldrá adelante, “porque estamos preparados. Desde que iniciamos el gobierno se definieron muy bien las prioridades, desde el inicio se decidió que no iba a haber corrupción.

“Cero corrupción, cero impunidad. Eso nos permite contar con presupuesto, porque la corrupción no sólo debe combatirse por razones de índole moral, sino para tener más disponibilidad de recursos económicos”, agregó.

Disciplina y honestidad

El Jefe de Estado refirió que su gestión enfrentará esta pandemia con disciplina, honestidad, austeridad y sin afectar a la gente, porque su gobierno cuenta con reservas suficientes.

“Hemos sabido administrar y hay finanzas públicas sanas. Y no vamos a endeudar al país, en 16 meses que llevo en la Presidencia no ha aumentado la deuda pública en términos reales como no había sucedido antes”, destacó.

Además, sin dar detalles, López Obrador informó que para hacer frente a los efectos económicos del coronavirus, su gobierno ampliará el Programa Jovenes Construyendo el Futuro.

“Ahora con la crisis del coronavirus, pues vamos a ampliar ese programa, pero ya tenemos los cimientos, ya sabemos cómo hacerle, no es improvisar”, subrayó.

Reunión con empresa

Más tarde, en Mexicali, el Mandatario informó que el próximo 31 de marzo se reunirá con los directivos de la empresa Constellations Brands, a los que el gobierno federal canceló, tras una consulta ciudadana sobre la construcción de una planta cervecera en Mexicali, Baja California.

En una breve conferencia con los medios acerca de las obras públicas en esta ciudad fronteriza, el Titular del Ejecutivo federal adelantó que la sede de este encuentro será Palacio Nacional.

Antes, acompañado del gobernador Jaime Bonilla, el presidente López Obrador aseguró que a la mayoría de los mexicanos “les gustó” la decisión que se tomó en la consulta ciudadana, de cancelar la planta cervecera, porque “es ejemplo de una lección democrática”.