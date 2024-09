Después de la Sesión General del Congreso, a la que asistieron senadores y diputados federales para iniciar la LXVI legislatura, la Cámara de Diputados celebró su primera sesión ordinara para iniciar el proceso de aprobación de la reforma al Poder Judicial.

En ella, la mayoría de Morena y sus aliados emitieron la declaratoria de publicidad al dictamen aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales, el pasado 26 de agosto. Y desestimaron las dos suspensiones que dictaron ayer dos jueces de Distrito.

Incluso, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, llamó “vulgares violadores de la Constitución” a la juez Quinto de Distrito en Morelos, Martha Eugenia Magaña López y al juez Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en Chiapas, Felipe Consuelo Soto.

Dijo que los artículos 39 y 135 constitucionales y el artículo 65 de la Ley de Amparo amparan el proceso legislativo que iniciaron.

“La ley, la Constitución, la doctrina y la jurisprudencia nos asisten, y por eso no admitimos la tiranía de la toga y el birrete, de jueces incompetentes que ahora los quieren colocar como héroes, no son más que vulgares violadores de la Constitución”, dijo Monreal.

En contraparte, los diputados del PAN, PRI y Movimientos Ciudadano exigieron que se acataran las suspensiones judiciales y que se inicie un nuevo proceso de análisis, porque es un proyecto que desconocen; sin embargo, su petición no fue aprobada, y propició que la bancada priista abandonara la sesión.

“Nosotros creemos que no podemos ir a una sesión de debate del dictamen, porque hay dos suspensiones, de dos jueces, y por lo tanto le aviso que nosotros nos vamos a retirar. Nos retiramos de esta sesión porque dos jueces dijeron que había suspensión, con la misma legitimidad que el tribunal electoral”, expresó el diputado Rubén Moreira, coordinador del PRI.

Apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio de la LXVI Legislatura. Fotos: Berenice Fregoso. EL UNIVERSAL

El diputado Pablo Vázquez Ahued (MC) dijo que la declaratoria de publicidad representa la negación del parlamentarismo y acto de sometimiento a otro Poder de la Federación.

“Esta declaratoria de publicidad es irresponsable y un acto antirrepublicano, y lo es porque el planteamiento de reforma judicial, a la que se le está dando publicidad el día de hoy, es globalmente una irresponsabilidad no reconocerlo, no corregirlo, no detenerlo es un acto de subordinación”, expresó.

El diputado Ricardo Mejía (PT) dijo que las suspensiones representan “juicios a modo” para proteger sus intereses.

“El grupo parlamentario del partido del trabajo propone a esta representación, desestimar esas pseudo suspensiones, son la nada jurídica, y continuar el proceso de reforma constitucional, ni un paso atrás, ningún juez corrupto o cínico podrá frenar el deseo de transformación del pueblo de México, su actuación constituye un atentado a la división de poderes, y contra de ellos procede queja ante el consejo de la judicatura Federal, juicio político por violar la Constitución e, incluso, una responsabilidad de carácter penal por abuso de autoridad”, dijo.

El diputado Agustín Rodríguez Torres (PAN) solicitó que el dictamen iniciará el proceso legislativo, por ser un proyecto de la legislatura pasada, y en la que no participaron los diputados de la LXVI legislatura que inició hoy.

“Nosotros no participamos en las comisiones que dictaminaron esta iniciativa, nosotros no tuvimos la oportunidad de analizar, discutir y proponer cambios a esta iniciativa, nosotros no podemos aprobar. Qué se aprueba y se discuta este dictamen, el voto del grupo parlamentario del PAN es, en contra del orden del día, porque nosotros no vamos a violar las suspensiones que han otorgado juzgados federales y distritales”, dijo.

En primera sesión, diputados piden licencia para irse a otros cargos

Cinco diputados federales aprovecharon la primera sesión ordinaria de sesiones de la 66 legislatura para solicitar licencias por tiempo indefinido, a fin de irse a buscar u ocupar nuevos cargos.

César Arnulfo Cravioto Romero, de Morena, solicitó la licencia para integrarse al gabinete de la jefa de gobierno electa, Clara Brugada, donde se desempeñará como secretario de gobierno.

Jorge Romero Herrera, del PAN, pidió licencia para buscar la dirigencia nacional de su partido.

También solicitaron licencia los diputados Juan Carlos Natale, del PVEM; Rodrigo Miranda Berumen, del PAN, y Jesús Antonio Nader, del PAN.

En la sesión 15 congresistas de Morena pidieron su cambio a la bancada del PVEM.

