Pese a políticas antimigrantes en EU, no han bajado las remesas: Sheinbaum; “no han sido tantas” las deportaciones, asegura La Mandataria federal señaló que no se tiene una alerta en particular

Conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional el 24 de abril de 2025. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL