José Ramiro López Obrador, alias "Pepín" el hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que buscará un escaño en el Senado en el proceso electoral de 2024.

En la televisora XEVT de Tabasco, el exalcalde de Macuspana dio a conocer que el día de hoy viernes 17 de noviembre se inscribiría al proceso en línea de Morena.

"Me voy a inscribir, por eso es en línea el procedimiento no tarda arriba de 5 minutos", dijo José Ramiro.

Aseguró que es parte del equipo del coordinador de la 4T en Tabasco, Javier May para sacar adelante el "Plan C y no es otra cosa más que defender los logros de la Cuarta Transformación desde cualquier trinchera también defender al pueblo de Tabasco".

Descarta nepotismo en la búsqueda de su cargo político

Ante los dichos del presidente de estar en contra de que sus familiares ocupen algún cargo público por considerarse "nepotismo", "Pepín" López Obrador mencionó a la televisora que su hermano se refiere a "alguna posición por designación pero este es un cargo de elección popular en donde no decide el presidente, deciden los ciudadanos".

"Nepotismo hay si te designan si tú tienes un hermano y tú lo designas entonces cae en un acto de nepotismo" remarcó el exalcalde de Tabasco.

¿José Ramiro López Obrador apoya a Claudia Sheinbaum?

Anteriormente mientras la virtual candidata del oficialismo buscaba ser la abanderada de Morena rumbo a la presidencia, el hermano de López Obrador expreso su apoyo hacia Claudia Sheinbaum.

"Lo que ella disponga, vamos a apoyar", manifestó

