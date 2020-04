Partidos conservadores rechazaron adelantar revocación de mandato: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que fueron los partidos conservadores en el Senado quienes rechazaron su propuesta de adelantar a 2021 la revocación de mandato y que el pueblo decida si termina su mandato.

“Que conste que lo propuse, ayer lo votaron algunos partidos en la Junta de Coordinación Política del Senado, no quisieron algunos partidos, desde luego los partidos conservadores, no quisieron, les dejo de tarea que vean quien rechazó la propuesta”.

“¿Para qué esperar al 22, si vamos a tener el año próximo elecciones?, ya de una vez. Yo les digo que para el 1 de diciembre, ese es mi compromiso, yo termino de establecer las bases para la transformación”, insistió el mandatario en su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

El titular del Ejecutivo recordó que la última reforma a la Constitución que le importaba muchísimo era la reforma al artículo cuarto de la Carta Magna que es toda una revolución pacífica y con eso ya se puede ir tranquilo.

“Imagínense elevar a rango constitucional el derecho de los adultos mayores a la pensión; ya me puedo ir tranquillo, elevar a rango constitucional el derecho de las niñas de los niños pobres a una pensión, el derecho de 11 millones de estudiantes pobres a recibir una beca, el derecho a la atención médica y medicamentos gratuitos”.

“¿Cómo le van a dar marcha atrás a eso?, sí van a necesitar dos terceras partes de la votación. No es cambiar la Constitución con mayoría simple, es mayoría absoluta, ¿de dónde van a sacar los votos?, pero además ¿quién se va a atrever y se va a dejar la gente arrebatar esas conquistas sociales?, no ya no van a poder retrogradar, por eso estoy contento, tranquilo y no hace falta que yo esté aquí a la fuerza”.

El presidente López Obrador cuestionó que de qué vale un Presidente, una autoridad sin apoyo popular, porque una hoja seca. “Es la pura formalidad, es un florero, adorno, un Presidente sin consenso, sin el apoyo del pueblo”.