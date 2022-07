PAN en el Senado propone reforma para frenar discrecionalidad de "caja chica" de AMLO

La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado presentó una iniciativa de reforma para frenar el uso discrecional del presupuesto federal y la llamada caja chica presidencial.

El senador Víctor Fuentes Solís presentó una Iniciativa de Ley para reformar el artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria con el propósito de tener plena claridad y disminuir sustancialmente la discrecionalidad en el ejercicio del gasto público.

“Es necesario eliminar la opacidad y promover la rendición de cuentas para los mexicanos, por eso buscamos que el Gobierno se vea obligado a remitir al Congreso de la Unión todos los tomos y anexos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación con anticipación, eliminando la facultad de enviarlos hasta 20 días naturales después de su publicación”, mencionó.

Señaló que no existe claridad de ninguno de los megaproyectos que se están llevando a cabo por la actual administración, como es el caso del Tren Maya, el Aeropuerto Felipe Ángeles y la Refinería de Dos Bocas de los cuales se desconoce el uso del dinero invertido hasta ahora.



“Se están llevando a cabo obras como el Tren Maya que está acabando con ecosistemas, el AIFA donde no despega ningún avión o la refinería que no refina nada, de las cuales el presupuesto inicial para su construcción se desbordó por completo, y hoy en día no conocemos nada”, indicó.

Por último, enfatizó en la importancia de que se conozca el destino del dinero que los mismos mexicanos pagan a través de sus impuestos y explicó que su iniciativa busca asegurar que el proyecto de presupuesto aprobado por los legisladores sea el que se publica, sin que haya espacio para negociaciones turbias.

“Es una burla que los propios legisladores no conozcamos la orientación del presupuesto público, por eso pedimos quitar ese espacio de 20 días con el que cuenta el Ejecutivo antes de la publicación del Proyecto de Presupuesto de Egresos ya que se presta para negociaciones turbias”, finalizó Fuentes Solís.

