Las bancadas de Acción Nacional (PAN) en el Congreso, la dirigencia de Durango y la nacional del partido consideran que “es corrupción, abuso y traición al pueblo” que Morena trate de intervenir en el proceso electoral utilizando programas sociales para presionar gente e inducir al voto, haciendo campaña desde el poder.

Por lo que denunciaron ante la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales al delegado de Bienestar en Durango, Jhonatan Jardines Fraire, por el uso de recursos públicos para favorecer a Morena en las próximas elecciones.

En conferencia de prensa, la senadora Gina Campuzano González pidió a los adultos mayores, jóvenes, madres trabajadoras, personas con discapacidad, campesinos, comerciantes y jefes de familia, que no se dejen amenazar ni chantajear, pues nadie puede quitarles sus apoyos ni decirles por quién votar.

“Los programas sociales existen para ayudarte, no para controlarte, no son un botín político ni un premio electoral” afirmó al solicitar a la ciudadanía que denuncie si ve este tipo de prácticas. También exigió la destitución inmediata de Jhonatan Jardines, pues usa su cargo para intimidar al electorado y no merece un solo día más de servicio público.

La senadora por Durango informó que el padrón de adultos mayores que reciben apoyo en la entidad es de 6 mil 320 personas, que se encuentran en estado de indefensión y a quienes se les está presionando.

“La dignidad del pueblo vale más que cualquier propaganda y en Durango y en México no nos vendemos, no nos dejamos, no nos callamos. Aquí no están solos. Desde Acción Nacional les decimos, estamos con ustedes porque cuando el pueblo habla con libertad no hay poder que lo detenga”, aseguró.

Mientras que el diputado federal y delegado del CEN en el estado, Ernesto Sánchez, anunció que el partido a nivel estatal, junto con diputados locales presentarán la misma denuncia ante la Fiscalía Especializada local.

“No vamos a dejar que una persona venga a coaccionar a los militantes del estado de Durango y que no vamos a permitir que esto no sea claro y que no se castigue a las personas involucradas. Primera etapa: la denuncia ante la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales”, dijo.

Mientras que la segunda etapa es una denuncia ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo por el tema administrativo que hoy tiene él en su encargo y tercera etapa, de resultar culpable un tema penal que lo desarrollará la Fiscalía Especializada en materia electoral.

Acompañados del presidente estatal del PAN en Durango, Mario Salazar, las y los diputados, Mariana Gómez del Campo, Verónica Pérez Herrera, Silvia Patricia Jiménez Delgado, Jorge Triana, Héctor Saul Téllez Hernández y Fidel Daniel Chimal García; el grupo alentó a la ciudadanía a no dejarse amenazar por el oficialismo.

Sumado a esto, ayer EL UNIVERSAL dio a conocer que diputados federales de Morena arrancaron este fin de semana con la instrucción que dio el secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán de volcarse a los estados de Veracruz y Durango para apoyar electoralmente.

Para lo anterior, el pasado 14 de febrero se realizó un sorteo en el que se determinó que 19 diputados, cuyos distritos están en Veracruz, serán enviados a esa entidad a hacer labor territorial, mientras que el resto, 234 congresistas, deberán desplazarse a Durango.

