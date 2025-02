El presidente del PAN, Jorge Romero Herrera, advirtió que la elección de jueces, magistrados y ministros promovida por el Gobierno Federal será un fraude electoral sin precedente, diseñado para capturar y corromper al Poder Judicial.

“De tiempo atrás, Acción Nacional dejó clara su postura: La reforma al Poder Judicial que propone el Morena-Gobierno no resolverá los problemas de justicia en México; por el contrario, la debilitará y podría permitir que personas ligadas al crimen organizado queden bajo protección”, señaló.

El dirigente nacional del blanquiazul enfatizó que hay muchos perfiles afines a Morena que, de ser electos, podrían influir en las decisiones judiciales, socavando la confianza en la imparcialidad y la transparencia de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, usándola como medida de coacción hacia intereses particulares.

“Aparecen en el listado oficial de aspirantes a posiciones judiciales muchas personas que están ligadas al partido en el poder como María Estela Ríos González, consejera jurídica de Andrés Manuel López Obrador; Selene Cruz Alcalá, magistrada laboral de Luisa María Alcalde, actual presidenta nacional de Morena; Fabiana Estrada Tena, coordinadora de Ponencia de Arturo Zaldívar, quien hoy es coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia; y Luis Rafael Hernández Palacios, procurador agrario también del expresidente López Obrador, entre otros”, puntualizó.

Romero Herrera afirmó que este proceso electivo debilita principios fundamentales como la certeza, la legalidad, la independencia y la imparcialidad: “Este proceso abre la puerta a la corrupción y la manipulación; la gente no escogerá a los jueces, estos ya fueron decididos por el gobierno, quienes estarán a su servicio; la justicia no puede depender de la decisión de alguien con base en lo que opinas o no opinas, en lo que te gusta o no te gusta, siempre se tiene que actuar con apego a la ley”.

El presidente de Acción Nacional aseguró que el partido no se quedará de brazos cruzados: “Denunciaremos todas las irregularidades, expondremos a las y los candidatos del régimen”.

Finalmente, reiteró que Morena quiere borrar la democracia con fraudes electorales: “No lo vamos a permitir. Así como Acción Nacional nació resistiendo al autoritarismo, hoy volvemos a esa lucha. No permitiremos que México regrese a la era del partido único y la simulación democrática; el PAN seguirá defendiendo la legalidad, la independencia judicial y la democracia en nuestro país. Peleemos por nuestra libertad, ¡No nos van a callar!”.

mahc