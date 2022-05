Padres de niños con cáncer buscan amparo por altos costos en servicio médico del Hospital de Toluca

Andrea Rocha, representante legal de los padres de niñas y niños con cáncer presentará un amparo en el Estado de Mexico para que el Hospital del Niño en Toluca permita la salida de niños que ya han recibido tratamiento oncológico y se les ha negado la salida por el cobro del servicio.

La litigante dijo que este amparo es para tres niños con cáncer que se les ha cobrado grandes cantidades de dinero, por ello, no permiten su salida; además de que se les ha negado medicamento.

"La semana pasada se hizo noticia que a una pequeña la tuvieron retenida en el Hospital del Niño con sede en Toluca, frente a esa situación decidimos contactar a los papás para que procedieran legalmente. Esto es en relación en que en la clinica a la que asisten les estén cobrando cantidades exhorbitantes que van desde los 23 mil hasta 100 mil pesos. Además les están negando los medicamentos ", explicó.

Resaltó que lo que buscan con el amparo es que se les pueda brindar servicio gratuito a tres niños en tema de atención médica y que les puedan otorgar todas la quimioterapias que necesitan.



"Quiero resaltar que uno de los problemas que hemos encontrado en el hospital es que no hay quimioterapias. La semana pasada hubo una reunión con las autoridades de la clínica y los papás. Lo que lamentamos es que los directivos dijeron que los papás tienen todo el derecho de ampararse, pero que ellos no iban a dejar de cobrar, ahora vamos a esperar y que sea la autoridad correspondiente que ordene a la clínica que no tiene que estar cobrando", detalló.

La litigante dijo que habló con los padres de niños con cáncer sobre la decisión del presidente Andrés Manuel Lopez Obrador de regalar 25 mil plazas para que ciudadanos guatemaltecos tengan servicios de calidad cuando en México les estan cobrando a los padres y madres de familia.

La abogada también dio a conocer el caso de Gabriela Ravelo quien tiene bioma cerebral y a quien le han negado los tratamientos necesarios en el Hospital Centro Medico Siglo XXI, por ello, también presentará un amparo en la Ciudad de México.

"Yo requiero de dos medicamentos para poder salir de la situación clínica que tengo. Sólo me han dado uno de ellos y el otro me han dicho que no me lo pueden dar. Es lamentable porque está documentado que esos medicamentos están definidos para mi enfermedad, ademas lo tienen. Hemos intentado con todos los directivos y nos la han negado" dijo Gabriela.

Explicó que los medicamentos que ella necesita tienen un costo de 50 mil pesos y ha pagado tres de ellos, resaltó que necesita dos al mes.

Para finalizar, Andrea Rocha dijo que presentarán el amparo para Gabriela y esperan que este mismo día les otorgen la suspensión para que cuando acuda al hospital llegue con la decisión de las autoridades para que ya no le nieguen el medicamento.

