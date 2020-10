“Otros países querrían a López-Gatell en sus equipos”

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que el manejo de la pandemia ha sido “muy profesional” y que en otros países hubieran querido tener al frente del combate de esta emergencia sanitaria a especialistas como el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

En conferencia de prensa, el Jefe del Ejecutivo recriminó que en los medios de comunicación no exista reconocimiento al trabajo del gobierno federal al enfrentar el coronavirus, pues “todo es: ‘No, no, no’.

“El manejo de la pandemia en México ha sido muy profesional y hubiesen querido en otras partes tener a médicos, a especialistas como Jorge Alcocer [secretario de Salud], como Hugo López-Gatell [subsecretario de Salud], de primera.

“Lo que pasa es que todo lo quieren cuestionar, hasta se exceden. No les funciona eso, están desconcertados por los reacomodos, no saben cómo, es el caso de los periódicos, todo es: ‘No, no, no’, nada, nada, nada de reconocimiento”.

En el Salón Tesorería, el Titular del Ejecutivo federal señaló que su gobierno está haciendo todo lo que le corresponde para salvar vidas y que se está cumpliendo el pronóstico que hizo de que tras la crisis económica habría recuperación económica.

“¿Qué decían? Que nos íbamos a hundir, que ya no íbamos a salir de la crisis económica. Yo di un pronóstico, que iba a ser una ‘V’, que íbamos a caer y [después] a recuperarnos; pues ese pronóstico se está cumpliendo, estamos recuperando los empleos, se está reactivando la economía”, agregó el Mandatario.

También, al acusarlos de “malcriados y malportados”, el presidente Andrés Manuel López Obrador nuevamente reclamó que legisladores de oposición en el Senado hayan gritado “y maltratado” al subsecretario de Salud, López Gatell, cuando el pasado lunes compareció ante la Cámara Alta. Respecto a ello, cuestionó: “¿Para qué los invitan si no los dejan hablar?

“Hay que actuar también con respeto. Si invitan a los funcionarios a que informen en el Congreso y los tratan así, pues entonces, ¿para qué los invitan si no los dejan hablar? ¿Nada más por el espectáculo? No ayuda ni siquiera a la institución, porque, bueno, puede haber debate ordenado. Pero se entiende que estén muy molestos por lo que está sucediendo”, dijo.

En Palacio Nacional, el Presidente recordó que el próximo 1 de diciembre, al conmemorar el segundo año de su gobierno, informará de los avances de los 100 compromisos que se propuso cumplir y señaló: “Nada más les digo a los conservadores, pronosticaban hasta que iba a haber saqueos por la pandemia, por la crisis económica, eso no ha sucedido, no endeudamos al país como sucedió en otras partes.

“Nosotros vamos bien, estamos bien y de buenas”, agregó López Obrador.