Por su destacada labor como periodista y su colaboración con la República Italiana, el académico, analista político y columnista de EL UNIVERSAL Leonardo Curzio Gutiérrez fue condecorado con la Orden al Mérito en grado de Cavaliere por el embajador del país europeo en México, Luigi de Chiara.

De Chiara explicó que esta distinción se entrega desde 1946 y es la más importante que otorga la República Italiana, encabezada actualmente por el presidente Sergio Mattarella. “Se entrega a personalidades que viven fuera de Italia con base en una destacada experiencia profesional”, dijo. Precisó que cada año se exponen propuestas para este reconocimiento y son evaluadas por una oficina que depende del presidente.

Explicó que el proceso que culmina con la entrega de esa distinción “es bastante largo. Nosotros hicimos la propuesta para el doctor Curzio hace poco más de año y medio, lo que quiere decir que no porque sea propuesta de la embajada se otorgue la condecoración”.

Emocionado, Curzio, de ascendencia italiana, comentó que el haber recibido la Orden al Mérito en grado de Cavaliere es una satisfacción enorme no sólo por su ascendencia italiana, sino por la importancia que esa nación representa en su vida. “Para mí es un país importante en la formación de valores, del republicanismo, el pluralismo y la cultura de la legalidad. Para mí son tres elementos que merecen ser ponderados como auténticas obras de arte porque nos permiten tener sociedades mejores”, dijo.

Con su distinción en la solapa del saco, el autor de Arroz y migraciones y El liberalismo, entre otros, agregó que recibirla representa “la consumación de una carrera que me llena de una enorme satisfacción”.

Recordó que hace unos años fue condecorado por Francia con la Orden de la Legión de Honor, “y he recibido con enorme orgullo las distinciones. Aquí en México fui distinguido con el Mérito Militar Docente y Mérito Naval Docente, lo que me hace sentir profundamente satisfecho y me compromete con los valores que esas instituciones representan”, dijo.

“Doctor Curzio, ¿qué es lo que le falta por lograr, sobre todo si ha sido merecedor de varias condecoraciones?”, se le preguntó

“Me falta vivir. Lo que nos hace falta a todos. Pero, más allá de eso, me siento profundamente satisfecho de trabajar en lo que me gusta y creo que he logrado un equilibrio un poco orquestal en una vida complicada entre lo intelectual y el periodista que soy. Espero que la vida me dé licencia de estar aquí para poder disfrutar de muchas cosas todavía en materia de formación”, respondió.

Curzio, quien estuvo acompañado en esta ceremonia por el expresidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdova y el analista Sergio Aguayo, comentó que disfruto mucho la deliberación pública, estar presente en la discusión política del país, “y lo que le pido a la vida es eso: poder seguir con plenitud, aportando cosas que pueden ser útiles para los demás”.