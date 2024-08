Miguel Martínez Ramos, ecólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y experto del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, fue designado miembro honorario de la Asociación para la Biología Tropical y la Conservación (ATBC, por sus siglas en inglés), la sociedad científica internacional más importante en la materia dedicada a promover la investigación, educación y comunicación en estos campos.

Martínez Ramos explicó que el nombramiento se otorga a personas que han contribuido de manera extraordinaria al avance del conocimiento o con acciones para la preservación, además de su papel destacado en el apoyo a la población y el compromiso de vincular los resultados de la investigación con esta.

La UNAM informó que de acuerdo con el científico, “el reto más importante es cómo contribuir a mantener las reservas, la biodiversidad y los ecosistemas de ese tipo y a que los seres humanos concilien sus actividades de desarrollo con la preservación”.

El especialista, también presidente del Comité de Conferencias de la ATBC, enfatizó que este nombramiento le da un sentido de responsabilidad “para seguir aportando mi trabajo y esfuerzo en la formación de estudiantes. Las juventudes son importantes para el futuro, en un mundo cambiante y que muchas veces va en una dirección que no deseamos, es decir, de degradación social y ambiental”.

Expresó que las personas jóvenes son el futuro, razón por la cual continuará su trabajo de docencia e investigación dirigiendo tesis de los distintos niveles de educación superior e invitando a las y los estudiantes a este tipo de encuentros para que “se reúnan con la gente que está a la vanguardia en el campo de la biología tropical y la conservación, y con otros que la hacen desde fuera de la academia”.

La distinción le fue otorgada en ocasión de la 60th Annual Meeting of the Association for Tropical Biology and Conservation, celebrada recientemente en Kigali, Ruanda. Es el mayor reconocimiento que otorga este organismo.

Hasta la fecha, durante más de seis décadas (1963) se ha honrado a más de 80 investigadoras e investigadores de 15 países, entre ellos los científicos mexicanos José Sarukhán Kermez, exrector de la UNAM; Rodolfo Dirzo, profesor de la Universidad de Stanford; y Arturo Gómez Pompa, del Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana.

