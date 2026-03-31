Un Tribunal Colegiado ordenó a una jueza de distrito reponer el procedimiento en el juicio de amparo que Mario Aburto Martínez, asesino confeso del candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Luis Donaldo Colosio Murrieta, tramitó después de la Fiscalía General de la República (FGR) decidió no investigar posible tortura en su contra luego de su detención.

La resolución del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal abre la posibilidad de que la FGR comience una indagatoria contra el expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari, y el exgobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones, a quienes Aburto Martínez acusa de tortura tras ser detenido en Lomas Taurinas, Tijuana, en marzo de 1994.

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En su sentencia, el Octavo Tribunal Colegiado revocó la resolución de Xiomara González, titular del Juzgado Segundo de Distrito en materia Penal, debido a que en la tramitación del juicio de amparo se violaron las normas que rigen el procedimiento.

“Del análisis de los antecedentes relatados en el estudio del presente asunto se identificó una violación a las normas que rigen el procedimiento dentro del juicio de amparo, porque no fueron emplazados los terceros interesados, al haberse resuelto bajo estas condiciones, lo que se propone es revocar la sentencia recurrida y ordenar la reposición del procedimiento para que el juzgado de distrito deje insubsistente la audiencia constitucional, reconozca el carácter de terceras interesadas a las personas que tienen el carácter de indiciadas en la averiguación previa de origen, las emplace para que estén en posibilidades de alegar lo que a su derecho convenga y de continuidad a la tramitación del juicio de amparo”, resolvió.

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