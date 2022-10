Oposición en Senado presenta acción de inconstitucionalidad contra reforma que traslada GN a Sedena

El bloque de contención en el Senado presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad para impugnar la reforma a cuatro ordenamientos legales que incorpora la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Miguel Ángel Mancera Espinosa, coordinador de la bancada del PRD, informó que los tres senadores de su grupo parlamentario, Juan Manuel Fócil, Antonio García Conejo y él, entregaron las firmas correspondientes, con las que se interpuso la acción de inconstitucionalidad ante la SCJN.

El exjefe de gobierno de la Ciudad de México destacó que este recurso está sustentado en que "resulta inconstitucional esta adscripción, la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional en todos los considerandos y todos los temas que tienen que ver con el mando, con la parte administrativa y todo esto que no coincidimos. No estamos de acuerdo y obviamente no es el espíritu que tiene la Constitución, es contrario a lo que mandata la Constitución".

Mancera Espinosa afirmó estar convencido de que la Suprema Corte dará la razón al bloque de contención y señaló que la acción de inconstitucionalidad la firman senadores del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y Grupo Plural.

Con esta reforma, aprobada el pasado 8 de septiembre, la Sedena ejerce el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional, conforme a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública que defina la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El nuevo ordenamiento legal señala también que la Guardia Nacional realizará sus operaciones con una estructura que se integrará por la Sedena en el nivel más alto de mando.

