La Olimpiada Mexicana de Matemáticas (OMM) denunció en redes sociales el robo de los uniformes del equipo de Matemáticas que parte este domingo a la 25 Olimpiada Matemática Centroamericana y del Caribe.

Este sábado, el usuario de Twitter @arturopootva pidió ayuda a la plataforma de autos por tarifa, Uber, para localizar al conductor José Eduardo, quien prestó sus servicios para llevar los uniformes a su destino, pero dio por terminada la ruta y nunca llegó.

“Oye @Uber_MEX, este conductor no ha llegado a donde debía entregar un paquete, no me contestó el teléfono y terminó ya la ruta. No puedo contactar con ustedes vía telefónica. ¿Qué hacemos?”, escribió.

Por lo anterior, la Olimpiada de Matemáticas de la Ciudad de México retuiteó la denuncia y pidió difundir la información para que la empresa atendiera el llamado y aparecieran a tiempo los uniformes.

No obstante, este domingo, los integrantes del equipo de Matemáticas tuvieron que partir a la Olimpiada Matemática Centroamericana y del Caribe sin sus uniformes, pues ni la empresa ni las autoridades se pronunciaron para ayudar a que aparecieran a tiempo las prendas.

El equipo mexicano de Matemáticas tomará su vuelo este domingo 23 de julio a las 14:00 horas en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez (AICM).

Pues no aparecen los uniformes. Aún así, los niños se van con todo el ánimo a El Salvados, a la 25 Olimpiada Matemática Centroamericana y del Caribe. Los invitamos a despedirlos hoy domingo 23 julio, 2 pm en T1 @AICM_mx por mostrador de Avianca ¡Vamos, México!💪🏻🇲🇽#SomosOlímpicos https://t.co/EK1C99HB39 pic.twitter.com/iQyMhhJm2d — OMM (@ommtw) July 23, 2023



