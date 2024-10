Ocho cartas, ocho formas de renunciar; mira aquí todos los documentos con que los ministros dejaron la SCJN

La aprobación a la reforma al Poder Judicial propuesta por el expresidenta Andrés Manuel López Obrador continúa manteniendo la opinión de los juzgadores divida lo que ha llevado a ministros a dimitir del cargo y rechazar las elecciones por voto popular.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó que ocho integrantes del Alto Tribunal presentaron su renuncia ante el Senado de la República, misma que para siete ministros se hará efectiva a partir del 31 de agosto de 2025, como establece la reforma judicial. Poco a poco se fueron dando a conocer los documentos, entre ayer y hoy.

Es un acto de congruencia y respeto: Norma Piña

Este 30 de octubre la presidenta de la SCJN, Norma Piña, hizo pública su renuncia al cargo -que surtirá efecto el 31 de agosto del 2025-, que asumió en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Por medio de una carta dirigida al presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, Piña presentó su renuncia como un “acto de congruencia y respeto”.

“Esta renuncia no implica mi conformidad con la separación del cargo para el que fui designada originalmente hasta el 10 de diciembre de 2030, sino un acto de congruencia y respeto al texto constitucional que hoy nos rige”, se lee.

Carta de renuncia de la presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña. Foto: Especial

No me considero candidato: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena

El 29 de octubre el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena mando una carta al Senado para presentar su renuncia donde señaló que no se someterá a un proceso de elección popular.

“Hoy me enfrento a una reforma constitucional que acorta el mandato para el cual fui investido. Se me presentan dos opciones: someterme a un proceso de elección popular o presentar mi renuncia. No me considero un candidato adecuado para un cargo que dependa del apoyo popular”, expresó.

Detalló que su renuncia se hará efectiva el 31 de agosto del 2025, pues su dimisión no implicaba la aceptación de la reforma.

Carta de renuncia del ministro Alfredo Gutiérrez Mena. Foto: Especial

Rechazo injurias e insultos de los que he sido objeto: Jorge Mario Pardo Rebolledo

El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo informó de su renuncia y declinación a la elección extraordinaria del 2025.

“Ante tal disyuntiva, hago de su conocimiento que declino participar en el proceso electoral extraordinario 2024-2025 para la designación de personas ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación", escribió.

Precisó que en sus más de 40 años de carrera judicial expediente está limpio pues siempre desempeño sus funciones con “independencia, honestidad, imparcialidad, excelencia y entrega”.

En su carta rechazó las “injurias e insultos” de los que ha sido objeto como integrante de la Corte y reiteró la relevancia que tiene la carrera judicial en el rubro.

Carta de renuncia del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Foto: Especial

Javier Laynez Potisek rechaza ser candidato al cargo

El ministro Javier Laynez Potisek también se sumó a las renuncias de sus compañeros ministros.

En una breve carta el juzgador informó de su renuncia, así como su rechazo a participar en el proceso electoral del 2025 para la elección de juzgadores.

“Hago de su conocimiento mi declinación para participar en el proceso electoral extraordinario 2024-2025, a celebrarse el 1 de junio de 2025, para el cargo de Ministro de Suprema Corte de Justicia de la Nación...presento mi renuncia anticipada al periodo constitucional para el que originalmente fui designado como Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación“, se lee en la misiva.

Carta de renuncia del ministro Javier Laynez Potisek. Foto: Especial

Todo ciclo se cierra: Luis María Aguilar

El ministro Luis María Aguilar también presentó su renuncia como ministro de la Corte así como a cualquier otro cargo en el proceso electoral 2024-2025.

En su carta enviada al Senado explicó que “todo ciclo se cierra”, en especial cuando la constitución ha sido modificada.

“Todo ciclo se cierra, y más cuando el legislador ha determinado modificar algunas normas de nuestra Constitución que me obligan a expresar mi voluntad", escribió el ministro.

Carta de renuncia del ministro Luis María Aguilar Morales. Foto: Especial

Alberto Pérez Dayán presenta renuncia al cargo

Por medio de una breve carta dirigida al Senado, el ministro Alberto Pérez Dayán evitó hacer pronunciamientos concretos.

En su misiva el juzgador solamente informo de su renuncia y declinación al proceso electoral extraordinario 2024-2025 para las elecciones judiciales.

“Para todos los efectos constitucionales y legales a que haya lugar, con fecha de hoy 29 de octubre de 2024, presento a esa Soberanía mi formal renuncia al cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación", aseveró.

Carta de renuncia del ministro Alberto Pérez Dayán. Foto: Especial

Se me pretende someter a una elección incierta: Juan Luis González Alcántara Carrancá

Del mismo modo que sus compañeros el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá confirmó su renuncia por medio de una carta enviada al Senado.

En ella mencionó que declina de participar en las elecciones judiciales del 2024, las cuales acusó de “antitética a mi labor“.

“No participaré en esta campaña porque la considero antitética a mi labor, a mi vocación y a la promesa que hice hace casi 6 años al tomar protesta. No participaré en un proceso en donde me vea orillado a realizar promesas que sé que no podré cumplir", afirmó.

Renuncia del ministro González Alcántara. Foto: Especial

Margarita Ríos Farjat renuncia a la Corte y a su pensión de retiro

La ministra Margarita Ríos Farjat anunció que no participará en las elecciones del Poder Judicial, por lo que presentó su renuncia a la SCJN.

También anunció que no aceptara el haber de retiro establecido en la reforma judicial -por la que se ha pronunciado en contra-, para mantener su espacio de dignidad y libertad.

“Para mantener mi espacio de dignidad y libertad personal, opto por no aceptar, bajo tales condiciones y llegado el momento, el pago de la cantidad de dinero mensual a la que tengo derecho como futura integrante en retiro de este tribunal”, señaló en el escrito.

Ríos Farjat señaló que la reforma judicial impone una disyuntiva que considera impropia, porque presenta hoy su renuncia y permanecerá en el cargo hasta agosto de 2025, a fin de preservar derechos.

La ministra de la SCJN, Margariuta Ríos Farjat, se suma a los ministros que renuncian al retiro establecido en la reforma judicial. Foto: Especial

